"Avand in vedere gradul efectiv de realizare a veniturilor in primele 5 luni ale anului curent, cand se constata o diminuare a veniturilor bugetului local, urmare a incasarilor din cotele defalcate din impozitul pe venit in scadere semnificativa fata de aceeasi perioada a anului 2018 se constata necesitatea rectificarii atat a unor venituri prognozate a fi incasate la bugetul Municipiului Bucuresti cat si reducerea unor cheltuieli propuse a se realiza pe parcursul anului curent", se arata in expunerea de motive a proiectului de rectificare bugetara.Suma propusa pentru diminuare este, potrivit proiectului de hotarare, de 608 milioane de lei, adica aproximativ 10% din bugetul total.Principalele taieri:- 35 de milioane de la invatamant- 11 milioane de la promovarea culturii traditionale- 33 de milioane de la intretinere parcuri si spatii verzi- 53 de milioane de la Transporturi- 5 milioane de lei mai putin la biserici- 10 milioane de lei mai putin la Administratia Strazilor- Centrul de creatie arta si traditie, minus 11 milioane- 3 milioane mai putin la Politia Locala- Administratia Monumentelor, taiere de 14 milioane de lei.Pe de alta parte, 51 de milioane de lei vor merge in plus la Administratia Spitalelor, daca proiectul de rectificare va fi aprobat in sedinta Consiliului General de miercuri.Citeste si:"E trist sa nu ai bani!" Firea a avut venituri cu 40% mai mari ca anul anteriorMetrou Usor: Primaria Capitalei arunca pe geam banii bucurestenilor, renuntand la o investitie deja inceputaFirea asteapta fonduri la rectificare: E trist sa nu ai bani! In schimb, Primaria Capitalei mai face un festival costisitor ...citeste mai departe despre " Firea vrea sa taie 600 de mililioane de lei din bugetul pentru strazi, scoli, cultura si chiar si de la biserici " pe Ziare.com