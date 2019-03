Firma Al Carina, vizata de perchezitii in cazul dezinfectantilor neconformi, respinge acuzatiile ministrului Sanatatii

"Societatea Al Carina S.R.L. este o societate care NU FABRICA si NICI NU INTERVINE in procesul de livrare si comercializare a produselor biocide comercializate de societate, aceste produse fiind fabricate, ambalate si sigilate de producatorul din Germania, societatea noastra neavand nici o interventie la produsele importate din Germania.Aceste produse importate din Germania sunt testate la laboratoare din Germania, Austria si Cehia, conform avizelor de acreditare si standardizare in domeniul produselor biocide ale Uniunii Europene, laboratoarele in cauza fiind acreditate sa emita analize si opinii valabil obligatorii pe intregul teritoriul Uniunii Europene.In acest sens, orice asemanare sau inducere a ideii ca situatia societatii noastre este asemanatoare situatiei generate de societatea Hexi Pharma este o asemnare eronata si indusa cu rea credinta, societatea noastra neavand nici un aport in fabricarea, sigilarea si/sau diluarea produselor comercializate ori interventia minimala asupra acestora", se arata intr-un comunicat de presa remis Ziare.com.Al Carina aduce precizari si privind afirmatiile facute de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, pe marginea acestui subiect."Cu referire la cele sustinute de ministrul Sanatatii in declaratiile date in data de 19.03.2019, conform carora, la nivel national Directiile de Sanatate Publica, in cadrul controlului tematic din anul 2018, in urma verificarilor unui numar de 15 produse biocide, au constatat 'neconformitati cu privire la eficacitatea fungicida' a 3 dintre produsele biocide vizate, motiv pentru care acestea au decis retragerea de pe piata a acestora, facem urmatoarele precizari:Din aceste 3 produse, un singur produs a fost identificat ca fiind comercializat de societatea noastra, acest produs fiind decis a fi retras de pe piata de catre Directia de Sanatate Publica Prahova la data de 21.01.2019 pana la clarificarea situatiei produsului, in conditiile in care au fost identificate in tara un numar de 4 loturi pentru care s-a pretins ca nu au trecut testele efectuate de laboratoare din Romania", mai arata sursa citata.De asemenea, firma precizeaza ca laboratoarele din Romania nu su ...citeste mai departe despre " Firma Al Carina, vizata de perchezitii in cazul dezinfectantilor neconformi, respinge acuzatiile ministrului Sanatatii " pe Ziare.com