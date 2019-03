Firma care livra dezinfectanti spitalelor ameninta cu judecata: Doamna ministru are alte interese

Reprezentantul unei societati comerciale din Prahova vizata de perchezitiile la firme care ar fi vandut spitalelor dezinfectanti care nu indeplineau standardele de performanta in distrugerea bacteriilor a declarat, marti, ca toate testarile sunt facute la laboratoare acreditate din Uniunea Europeana, iar la cele din Germania au iesit conforme."Noi nu suntem decat o firma credibila. Atata timp cat sunt o firma corecta in judetul asta si platesc impozite, iar toate, absolut toate testarile sunt facute la laboratoare acreditate din Uniunea Europeana, nu avem ce sa comentam (...) . Probabil ca doamna ministru (ministrul Sanatatii - n.red.) are alte interese. Cred! (...) Am toate avizele, tot ce trebuie, ceea ce se intampla in Romania este un haos", a spus reprezentantul firmei respective.Acesta a adaugat ca a avut "controale peste controale" si dupa scandalul HexiPharma."Si ma vedeti ca tot aici sunt, si eu si sotul meu. Nu-mi asociati firma cu HexiPharma. (...) Am dat testare cu sigiliu de la Sanepid pe ele si au iesit la laboratoare din Germania, au iesit conforme, numai ca laboratorul de la Iasi din Romania nu este conform. (...) Sunt atat de suparata incat cred ca voi da statul roman in judecata", a spus sursa citata.Politia Romana a anuntat, marti, ca politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, fac cinci perchezitii domiciliare, in Bucuresti si judetele Ilfov si Prahova, la domiciliile unor persoane fizice si la sediile sociale si punctele de lucru ale unor societati comerciale ce produc, importa si comercializeaza produse biocide, intr-un dosar penal in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, zadarnicirea combaterii bolilor si comercializarea de produse alterate.Din cercetari a reiesit ca, in cursul anului 2018, ar fi fost fabricate si vandute catre diverse spitale produse biocide utilizate la dezinfectia suprafetelor, care insa nu indeplineau standardele de performanta in distrugerea bacteriilor.Surse judiciare au declarat ca perchezitiile politistilor vizeaza firma SC Al Carina SRL, care este a doua cea mai mare firma in acest domeniu si care ...citeste mai departe despre " Firma care livra dezinfectanti spitalelor ameninta cu judecata: Doamna ministru are alte interese " pe Ziare.com