Firma Tel Drum a fost pusa sub acuzare in dosarul lui Dragnea. DNA a pus sechestru pe bunuri de 32 de milioane de lei

Acuzatiile au fost facute in dosarul in care Liviu Dragnea este acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, de doua infractiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene si de doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul, fapte comise in perioada in care era presedintele Consiliului Judetean Teleorman.Intr-un alt dosar, firma Tel Drum a fost trimisa in judecata la sfarsitul anului trecut pentru folosirea de documente false, avand ca rezultat obtinerea ilegala de fonduri europene in cazul achizitionarii unei statii de asfaltare.Care sunt acuzatiile DNAProcurorii DNA au explicat astazi, intr-un comunicat, in ce constau acuzatiile. Potrivit acestora, Tel Drum SA ar fi fost implicata in mod direct in activitatea grupului initiat in cursul anului 2001 de Liviu Dragnea (la acea vreme presedinte al Consiliului Judetean Teleorman), in sensul in care, in jurul societatii Tel Drum SA au fost construite schemele frauduloase de obtinere a fondurilor publice.Concret, arata DNA, in interesul societatii Tel Drum SA si in derularea obiectului sau de activitate, ar fi fost desfasurate urmatoarele actiuni care ar intra in scopul grupului infractional organizat.privatizarea Tel Drum SA si transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Judetean Teleorman in sfera de influenta si control a suspectului Liviu Nicolae Dragnea, prin persoane interpuse;instrainarea catre Tel Drum SA a unui utilaj (statie de mixture asfaltice) care fusese achizitionat de catre Consiliul Judetean Teleorman;acordarea catre Tel Drum SA, in perioada 2002-2005, a lucrarilor de reabilitare si intretinere a structurii rutiere aflate in administrarea Consiliului Judetean Teleorman, fara a exista o procedura concurentiala de atribuire, desi societatea comerciala devenise persoana juridica cu capital privat;asigurarea castigarii de catre Tel Drum SA a contractelor de lucrari finantate din fonduri publice