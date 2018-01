Tel Drum si-a cerut falimentul. In aceeasi zi in care DNA a anuntat extinderea urmaririi penale

Cererea a fost depusa pe 17 ianuarie si are ca obiect deschiderea procedurii la solicitarea debitorului. Primul termen de judecata a fost stabilit pe 29 ianuarie.Avocatul firmei a confirmat informatia pentru Profit.ro, precizand ca "Luarea masurilor asiguratorii a pus societatea in imposibilitate de a-si onora obligatiile contractuale si platile".Societatea Tel Drum apare in doua anchete ale procurorilor DNA. Cea mai cunoscuta este cea in care este vizat Liviu Dragnea, firma fiind acuzata de constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si abuz in serviciu. Una dintre acuzatii vizeaza chiar acest aspect: firma Tel Drum ar fi controlata de politician. Ancheta are legatura cu modul in care societatea Tel Drum a primit contracte finantate din fondurile publice nationale sau europene.Cine sunt actionarii declarati ai firmeiPotrivit datelor de la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), in acest moment actionarii Tel Drum sunt Petre Pitis, cu 54%, Dobrescu Liviu Lucian, cu 44%, si inca trei persoane, care detin cate 0,665%: Neda Florea, Panaitov Marilena si Costache Mirela.De asemenea, datele de la Registrul Comertului arata ca Mircea Visan este imputernicit sa semneze in numele si pentru societatea Tel Drum.Directorii Tel Drum, apropiati ai lui DragneaActionariatul a fost facut public dupa ce mass-media a dezvaluit ca in spatele firmei s-ar afla presedintele PSD, Liviu Dragnea, si ca cei care conduc Tel Drum sunt oamenii sai de incredere. Dragnea a negat vehement aceasta informatie. Si Petre Pitis a negat orice legatura cu Dragnea si ca ar fi interfata politicianului."M-ati innebunit cu personajul asta! Il cunosc ca-i din judet, am jucat cu el fotbal in liceu cand eram elev in clasa a XI-a", a explicat directorul Tel Drum, in august 2017, la DNA. In ceea ce priveste participarea la licitatii, el a sustinut ca din 70-80 de participari, castiga la 20. "La licitatii, in medie, avem 70-80 participari pe an si castigam 20. E normal, ca la toate firmele din tara, n-avem succese deosebite", a afirmat Petre Pitis.Coincidenta din 17 ianuariePe 17 ianuarie 2018, in ziua in care Tel Drum deschidea procesul la Tribunalul Teleorman, DNA anunta extinderea urmaririi penale fa ...citeste mai departe despre " Tel Drum si-a cerut falimentul. In aceeasi zi in care DNA a anuntat extinderea urmaririi penale " pe Ziare.com