Firme care nu lucreaza in ziua motiunii pentru ca angajatii sa poata merge la protestul de la Parlament

Astfel, oamenii care nu sunt de acord cu modul in care PSD, si in Guvern, si in Parlament, se face scut pentru a-l apara pe Liviu Dragnea, chiar si dupa a doua condamnare, atacand justitia si statul de drept, sunt chemati de la ora 12:00 in fata Parlamentului.Citeste mai multe despre initiativa USR: Ia-ti o zi libera pentru Romania! Miercuri vino la Parlament!Mai multi oameni au salutat initiativa si au anuntat, in mediul online, ca fie isi iau ziua libera, fie isi petrec pauza de masa in fata Parlamentului. Insa, mai mult de atat, sunt si firme care si-au anuntat clientii si colaboratorii ca miercuri au inchis, pentru a le permite angajatilor care doresc sa mearga in strada.Primii care au anuntat au fost cei de la Papaya Advertising."Dorim sa anuntam clientii, furnizorii si colaboratorii Papaya Advertising ca agentia va fi inchisa in ziua de miercuri, 27.06.2018. Am luat aceasta decizie pentru a da posibilitatea tuturor colegilor nostri sa aiba o zi libera, zi in care ii puteti gasi in fata Parlamentului, la intrarea dinspre Parcul Izvor. Incepand cu ora 12:00. Va multumim pentru intelegere. Conducerea", este mesajul postat luni seara pe Facebook Papaya este agentia de publicitate care a realizat reclama pentru Transavia, viralizata dupa ce, in vremurile pe care le traim, cand politicul incearca sa subjuge justitia, oameni cu functii inalte in stat cer iertare puscariasilor si nivelul de cultura si discurs al celor cu functii publice este la cel mai jos nivel, vorbeste despre principii, integritate si verticalitate ca stalpi de baza ai unei Romanii puternice.Tot cei la Papaya sunt si in spatele reclamelor de la vopseaua Savana care ironizeaza greselile de gramatica elementara pe care le fac actualii lideri politici.Mesajul a fost publicat si de cei de la IQAds, care au incurajat si alte companii din domeniu sa faca acelasi lucru: "Salutam initiativa si suntem curiosi daca mai sunt creativi ai industriei care trag chiulu' de la munca maine, pentru a merge la jobul celalalt, mai part-time, asa, de cetatean preocupat".De asemenea, o alta firma, de data aceasta din domeniul asigurarilor, a anuntat marti dimineata ca miercuri e zi nelucratoare."In atentia clientilor si colaboratorilor ...citeste mai departe despre " Firme care nu lucreaza in ziua motiunii pentru ca angajatii sa poata merge la protestul de la Parlament " pe Ziare.com