Fiscul scoate la licitatie averile unor inculpati de rang inalt

Pe de alta parte, Fiscul reia pentru a treia oara licitatia pentru imobilul cu 10 etaje al vechiului sediu al grupului Rompetrol de pe Calea Victoriei. In acte, imobilul apartine firmei Oilfield Exploration Business Solutions SA, fosta Rompetrol SA.Anunturile pentru vanzarea acestor imobile au fost postate pe site-ul ANAF.Licitatiile vor avea loc pe 13 decembrie, iar in cazul fostului sediu Rompetrol pe 10 ianuarie.Senatorul care discuta in toaletaFostul senator PSD Marius Ovidiu Isaila a fost condamnat, in noiembrie 2016, la 5 ani si 4 luni de inchisoare pentru trafic de influenta.Judecatorii au decis si confiscarea sumei de 180.000 de euro, mita primita de fostul parlamentar pentru a interveni in vederea stoparii unui control ANAF la firma unui om de afaceri.Cazul lui Marius Ovidiu Isaila a fost mediatizat dupa ce acesta l-a dezbracat in toaleta Parlamentului pe colaboratorul DNA din acest dosar. Motivul: frica de microfoane."Baiatu', asculta-ma! Tu asculta-ma! E ceva in neregula aici. Nasul meu de vulpoi batran imi spune ca e ceva in neregula. Omule! Asta putea fi rezolvata super simplu. Chemat el si dat o declaratie la DNA. Nu cu venit cu camere cu alea, cu alea peste voi", spunea Isaila.Acum, Fiscul ii scoate la vanzare lui Isaila un apartament in Drumul Taberei. Este pentru a doua oara cand ANAF-ul incearca sa vanda acest imobil. Pretul de pornire a licitatiei: 132.482 lei fara TVA.Sursa: ANAFComplicele lui Dan Voiculescu Fost secretar executiv al Partidului Conservator (fost PUR) si fost vicepresedinte al AVAS, Jean Catalin Sandu, a fost condamnat in dosarul Privatizarii ICA-Dan Voiculescu la 6 ani de inchisoare.El a fost gasit vinovat pentru complicitate la stabilirea, cu intentie, a unei valori diminuate, fata de valoarea comerciala reala, a bunurilor apartinand operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, comisa in cadrul actiunii de privatizare ori de executare silita, de reorganizare sau lichidare judiciara