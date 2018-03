Florin Badita, de la Coruptia ucide, o concureaza pe Emma Watson, la premiile Euronews

Ceilalti nominalizati sunt antreprenorul Xavier Niel, omul de afaceri Mohed Altrad, modelul Edie Campbell, astronomul Michael Gillon, avocata Marcia Willis Stewart, activistul Andras Fekete-Gyor si politiciana Barbara Nowacka.Premiile European Leadership au fost infiintate de Euronews, in parteneriat cu European Business Summit si Qualifio si recompenseaza personalitati de succes in business, politica si inovare.Nominalizatii initiali sunt anuntati de echipa editoriala a Euronews si de European Business Summit.Apoi, timp de doua saptamani, incepand din 15 martie, utilizatorii de internet isi pot vota favoritii.Astfel, va fi creata o lista scurta de trei candidati pe fiecare categorie. Aceasta lista scurta va fi prezentata unui juriu de experti, ale caror nume vor fi dezvaluite curand.Castigatorii vor fi premiati in 22 mai, la o ceremonie care va avea loc in Bruxelles. Evenimentul va fi transmis in direct de Euronews si de site-ul euronews.com."Romanul Florin Badita a fondat Coruptia ucide, un grup civic care lupta impotriva coruptiei, in urma incendiului din 2015 la clubul de noapte Colectiv, in care au murit 64 de persoane. Campania tanarului in varsta de 29 de ani a ajutat sa puna capat la decriminalizarea cazurilor de coruptie din Romania, cu daune totale de mai putin de 45.000 de euro si a descoperit mai multe cazuri de frauda. In acest an, el a fost numit in lista Forbes 30 Under 30 Europe, Law and Policy", este descris Badita, pe site-ul euronews.com.Foto: EuronewsPotrivit Euronews, titlul de "Personalitatea europeana a anului" ar trebui sa fie detinut de cineva care si-a folosit forta de caracter, capacitatea de a mobiliza publicul sau reputatia pentru a aduce o transformare pozitiva fie in munca umanitara, activism, strangere de fonduri, dezvoltare a comunitatii sau altele. Ei si-au pus inima si sufletul intr-un proiect nu pentru castig personal, ci pentru o cauza demna.La titlul de "Liderul european al anului" sunt nominalizati: Emmanuel Macron, May Lou McDonald, Sadiq Khan, Angela Merkel , Leo Varadkar, Antonio Costa, Margrethe Vestager si Kersti Kaljulaid.La categoria "CEO al anului" nominalizatii sunt: Nikos Moraitakis, Pablo Isla ...citeste mai departe despre " Florin Badita, de la Coruptia ucide, o concureaza pe Emma Watson, la premiile Euronews " pe Ziare.com