FMI da imprumuturi de 50 de miliarde de dolari tarilor sarace ca sa lupte cu coronavirusul

"Stim ca epidemia se extinde rapid. In conditiile in care o treime dintre statele membre sunt direct afectate, aceasta nu mai este o problema regionala, este una globala care necesita un raspuns global", a afirmat directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, la conferinta sa de presa comuna cu presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, potrivit agentiei Xinhua.Extinderea continua a epidemiei va duce in 2020 la o crestere a economiei globale sub nivelul inregistrat in 2019, a avertizat directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, adaugand ca FMI isi va revizui in scadere prognozele in urmatoarele saptamani.In raportul din ianuarie "World Economic Outlook", FMI previziona un avans al PIB-ului global de 2,9% in 2019 si de 3,3% in 2020. In februarie, Kristalina Georgieva avertiza ca extinderea rapida a epidemiei va reduce probabil cresterea economica a Chinei in acest an la 5,6%, in scadere cu 0,4 puncte procentuale fata de prognoza din ianuarie, si va sterge 0,1 puncte procentuale din avansul economiei mondiale.Oficialul FMI si-a exprimat "in special ingrijorarea legata de statele cu venituri scazute si cele mai vulnerabile - acele tari ale caror necesitati de finantare ar putea creste rapid din cauza escaladarii costurilor economice ale epidemiei".Pentru statele cu venituri scazute, FMI acorda pana la zece miliarde de dolari printr-o finantare de urgenta care poate fi accesata fara un program FMI complet, a informat Georgieva. Alte state membre pot accesa Instrumentul de finantare rapida, prin care s-ar putea furniza pana la 40 de miliarde de dolari pentru pietele emergente "care ne-ar putea aborda in mod potential pentru sprijin", a adaugat directorul general al FMI.