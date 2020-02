Intr-o nota adresata ministrilor de Finante si reprezentantilor bancilor centrale din G20, FMI a enumerat o serie de riscuri cu care se confrunta economia mondiala, intre care se afla epidemia de coronavirus si o revenire a tensiunilor comerciale dintre Statele Unite si China, precum si dezastrele legate de clima, transmite Reuters.Ministrii de Finante si reprezentantii bancilor centrale din cele mai avansate 20 de economii ale lumii se vor reuni la Riad, in Arabia Saudita, la sfarsitul acestei saptamani, pe fondul incertitudilor provocate de impactul coronavirusului cunoscut sub numele de COVID-19.FMI si-a mentinut estimarea facuta in luna ianuarie, referitoare la o crestere de 3,3% a economiei mondiale in acest an, fata de ritmul de 2,9% realizat in 2019.Avansul din acest an a fost revizuit insa cu 0,1 puncte procentuale fata de previziunile din octombrie ale Fondului.Presedintele chinez Xi Jinping a declarat ca China ar putea, totusi, sa respecte tinta de crestere economica pentru 2020, in pofida epidemiei, dar nota FMI a pus sub semnul intrebarii acest fapt."Coronavirusul, o tragedie umana, perturba activitatile economice din China, activitatile de productie si transporturile din regiunile afectate fiind blocate", a aratat FMI."Este posibila extinderea impactului si in alte tari, de exemplu, prin intermediul turismului, lanturilor de aprovizionare si efectelor asupra preturilor marfurilor", potrivit notei.Alti factori de risc pentru economia mondiala mentionati de FMI sunt atacurile cibernetice, escaladarea tensionilor geopolitice din Orientul Mijlociu sau intreruperea negocierilor comerciale dintre China si Statele Unite.FMI cere decidentilor politici sa mentina sprijinul fiscal si monetar acordat economiilor.Citeste si Masura fara precedent: Banca centrala chineza incepe curatarea efectiva a banilor pentru a opri raspandirea coronavirusului ...citeste mai departe despre " FMI: Epidemia din China pune in pericol redresarea fragila a economiei globale " pe Ziare.com