Follow the money: Unde s-au dus banii Securitatii si de ce coruptii nu scapa niciodata Interviu

Dennis Deletant a venit in Romania mai intai in 1965, cand a urmat cursurile scolii de vara de la Sinaia, organizate de Universitatea Bucuresti. Era in plina dictatura. A studiat apoi in Romania in cadrul unei burse postuniversitare acordate de British Council in 1969 si a vizitat apoi frecvent tara pana in 1988, cand a fost declarat persona non grata ca urmare a comentariilor nefavorabile la adresa regimului Ceausescu pe care le-a facut in presa britanica.La sfarsitul lui decembrie 1989, a revenit la Bucuresti in calitate de consultant al televiziunii BBC in perioada revolutiei romane.In 1990, a fost invitat sa faca parte din comitetul consultativ al British Government's Know-How Fund, implicandu-se activ in aspectele romanesti ale activitatii acestuia; pentru aceasta contributie i s-a decernat Order of the British Empire (OBE) in 1995.Astazi, Dennis Deletant este profesor invitat al Catedrei de studii romanesti "Ion Ratiu" de la Georgetown University, Washington, DC, si profesor emerit la School of Slavonic and East European Studies, University College, London.L-am intalnit la Bucuresti, in cateva zile de vacanta, la Humanitas, unde i-a aparut recent volumul Activitati britanice clandestine in Romania in timpul celul de-Al Doilea Razboi Mondial.Dennis Deletant, una dintre primele intrebari pe care romanii si le pun cand vine vorba despre instaurarea comunismului in Romania vreme de aproape cinci decenii asta e: de ce Vestul a abandonat Romania in mainile Rusiei, chiar si atunci cand lucrurile nu mai priveau vreun tratat si se stia deja despre dictatura atroce comunista. E o intrebare legitima?Nu as folosi cuvantul "abandonat", pentru ca, in primul rand nu trebuie uitat faptul ca Romania a luptat patru ani alaturi de Germania nazista si in ochii politicienilor britanici, Romania asa era. Desi regele Mihai a avut curajul sa faca actul de la 23 august, totusi, acest fapt a ramas foarte prezent in mintea politicienilor occidentali.Al doilea lucru care trebuie subliniat este acela ca,