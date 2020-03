Fond pentru spitale: Salvati Copiii aloca 100.000 de euro pentru dotarea Compartimentului de Primiri Urgente (CPU) al INSMC

Investitia este una prioritara si presupune crearea unui spatiu nou dedicat triajului, prin renovarea, utilarea si echiparea completa a CPU INSMC Alessandrescu-Rusescu Bucuresti - sectia pediatrie, conform standardelor actuale in domeniu, astfel incat acordarea de ingrijiri medicale sa ofere toate resursele pentru o interventie sigura si rapida.Numarul copiilor care au nevoie de ingrijire medicala specializata in unitatea medicala este, in medie, de 50.000 anual, dar capacitatea compartimentului de primiri urgente INSMC Alessandrescu-Rusescu este sub jumatatea necesarului, de 20.000 de copii pe an. Compartimentul deserveste cazuri din toata tara."Reorganizarea Compartimentului de Primiri Urgente este necesara pentru cresterea calitatii actului medical si respectarea standardelor de lucru in CPU. In acelasi timp, renovarea cu materiale de inalta calitate permite igienizarea optima, astfel reducand semnificativ raspandirea virusurilor si a bacteriilor. In mod deosebit dorim sa multumim Organizatiei Salvati Copiii pentru implicare si promptitudine.", a declarat Dr. Gabriela Bar, Sef sectie UPU.Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania, a motivat prioritatea de a aloca fonduri pentru sistemul sanitar: "Dincolo de problemele cronicizate din sistemul neonatal romanesc, pentru care Salvati Copiii intervine punctual, contribuind la crearea unei strategii coerente la nivel national, sistemul sanitar este astazi, in contextul pandemiei de COVID-19, o prioritate nationala.Astfel, pregatirea Institutului National pentru Sanatatea Mamei si Copilului Alessandrescu-Rusescu Bucuresti pentru a face fata noilor provocari si pentru a ingriji optim copiii a devenit o urgenta. Atat pacientii, cat si medicii au nevoie de protectie".Totodata, in contextul presiunii pe care pandemia o pune pe spitale si medici, Salvati Copiii Romania anunta deschiderea unui fond de urgenta pentru sprijinirea imediata a sistemului medical. Astfel, a ...citeste mai departe despre " Fond pentru spitale: Salvati Copiii aloca 100.000 de euro pentru dotarea Compartimentului de Primiri Urgente (CPU) al INSMC " pe Ziare.com