Fondatorul Papaya Advertising: Desi s-a spus ca spotul e exagerat, iata ca nu trebuie sa treaca ani sa fii chemat la Politie ca ai luat o pozitie

Tiderle a povestit, pentru Ziare.com, ca situatia a fost penibila, pentru ca sectia respectiva se ocupa de fapte grave - talharii, infractiuni sexuale sau contra vietii, falsuri sau inselaciuni. Mai mult, modul in care cazul a ajuns la politie ridica semne de intrebare: mai multi parlamentari au facut o sesizare catre Protectia Copilului, iar autoritatea a trimis-o mai departe, chiar daca avea deja toate datele necesare pentru solutionare."E vorba de o sesizare facuta de Autoritatea pentru Protectia Copilului, sesizare la care aceasta autoritate a atasat interpelarea facuta de 13 sau 15 parlamentari (n-as putea sa va zic exact cati, eu in scris am primit de la Politie ca ar fi 13 si pe telefon ca erau 12) . Protectia Copilului a trimis direct la Politie si aici este marele semn de intrebare pe care mi l-am pus, si Politia ar trebui sa si-l puna, pentru ca la intrebarea parlamentarilor Autoritatea pentru Protectia Copilului putea sa raspunda foarte simplu.Intrebarea era daca parintii copiilor stiau de aceasta filmare si si-au dat acordul si evident ca Autoritatea ar fi trebuit sa stie pentru ca s-au semnat contracte cu acei parinti care sunt depuse la aceasta autoritate, asta e legea. Deci ei aveau contractele deja", a declarat, pentru Ziare.com, fondatorul Papaya Advertising.Acesta ne-a explicat si care este procedura pentru ca un copil sa apara intr-un spot."Parintele, dupa ce semneaza contractul, mai obtine un aviz de la un psiholog si de la medicul de familie, face un dosar si il depune la Autoritaea pentru Protectia Copilului. Dar autoritatea aceasta a gasit de cuviinta sa arunce cartoful acesta in gradina Politiei, care nu are nicio treaba cu genul acesta de situatii. De aceea, a fost interesant, dar in acelasi timp bizar la Politie, pentru ca nu stiam nici eu, nici ei ce sa discutam legat de chestiunea asta.E obligatia lor sa faca verificari la orice sesizare care ajunge la ei, de aia m-am si prezentat, ca sa-i lamuresc. Nu are ce sa caute anchetarea unui spot publicitar la Politie, Sectia de Investigatii Criminale.E o situatie penibila pentru toata lume