Forumul Judecatorilor avertizeaza: 2000 de magistrati vor pleca imediat din sistem, magistratura din Romania e in risc de colaps

Astfel, 2000 de magistrati vor parasi imediat sistemul, inclusiv 90% dintre judecatorii Inaltei Curti, iar alti 2000 in urmatorii cinci ani. Motivul principal este acela al coborarii pragului de vechime la acordarea pensiei de serviciu de la 25 la 20 de ani, fara limita de varsta."In atare conditii, estimand ca in jur de 2000 de magistrati, care se afla la apogeul profesional, ar putea parasi imediat sistemul (inclusiv 90% dintre judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie), prin coborarea pragului acordarii pensiei de serviciu si in conditiile in care cuantumul acesteia depaseste deja substantial indemnizatiile magistratilor aflati in activitate, iar alti 2000 de magistrati ar urma sa faca acelasi lucru in urmatorii cinci ani, si coroborand aceste date cu existenta atrei ani in care niciun absolvent al Institutului National al Magistraturii nu va mai putea deveni judecator sau procuror stagiar, este limpede ca asistam la o politica de resurse umane dezastruoasa promovata prin noile modificari legislative", scrie FJR in document.Lipsa consultarii adecvate a magistraturii nu reprezinta o garantie a unei reforme eficiente a sistemului judiciar si incalca Mecanismul de Cooperare si Verificare instituit de Comisia Europeana, acuza Forumul.In lipsa unor studii de impact minimale, se arata in raport, aplicarea noilor dispozitii legislative va determina blocarea sistemului judiciar, prin deprofesionalizarea (inlaturarea meritocratiei in privinta promovarilor) si reducerea corpului magistratilor, vulnerabilitati dublate de o majorare artificiala a activitatii.Mai grav insa, meritocratia va fi eliminata in magistratura, de vreme ce 50% din nota finala va consta in evaluarea "mapei profesionale", promovarea efectiva la instantele si parchetele superioare urmand a se face in baza unor criterii subiective, respectiv "evaluarea activitatii si conduitei din ultimii trei ani", la Inalta Curte de Casatie si Justitie fiind dublata de un interviu formal sustinut in fat