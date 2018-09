Forumul Judecatorilor avertizeaza CCR, Guvernul si Parlamentul privind distrugerea magistraturii din Romania

Asociatia judecatorilor romani si-a declarat sustinerea pentru protestul magistratilor de duminica, din fata Curtii de Apel Bucuresti, intr-un comunicat remis Ziare.com."Intr-un stat de drept nu se pot gira experimente judiciare, realizate fara studii de impact si prognoze, nu sunt ignorate avizele sau recomandarile organismelor europene ori internationale la care acel stat participa, nu sunt inlaturati magistratii care ocupa functii la varful magistraturii prin simpla vointa a unui om politic, fie el si ministru al justitiei, iar Inspectia Judiciara este ferita de orice influente ale puterii executive, manifestate fie si in conditiile in care savarseste acte specifice puterii legislative", transmit judecatorii."Avizul Comisiei de la Venetia din 13 iulie 2018, care are caracter definitiv, este lamuritor pentru respectarea standardelor statului de drept in Romania, in foarte multe aspecte referitoare la modificarile aduse legilor justitiei, si nu poate fi nesocotit la nesfarsit, evolutiile publice recente punand in grav pericol independenta justitiei si parcursul Statului roman in cadrul Uniunii Europene si al Consiliului Europei, asa cum au constatat anterior si Comisia Europeana si GRECO.Potrivit art.11 din Constitutia Romaniei, Statul roman se obliga sa indeplineasca intocmai si cu buna-credinta obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte. Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern. Romania a aderat la Consiliul Europei (CE), ca urmare a deciziei de la 4 octombrie 1993, formulata prin Rezolutia nr. 37/1993 a Comitetului de Ministri al CE.In consecinta, conform Avizului Comisiei de la Venetia din 13 iulie 2018, puterea legislativa si puterea executiva au obligatia de a regandi imediat sistemul de numire/revocare a procurorilor in functii de conducere la nivel inalt, in vederea asigurarii conditiilor pentru un proces de numire/revocare neutru si obiectiv, prin mentinerea rolului unor autoritati, cum sunt Presedintele si Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), in masura sa contrabalanseze influenta Ministrului Justitiei.Puterea legislativa si puterea executiva trebuie sa elimine limitarile propuse cu privire la libertatea de exprimare a judecatorilor si procurorilor si sa revi ...citeste mai departe despre " Forumul Judecatorilor avertizeaza CCR, Guvernul si Parlamentul privind distrugerea magistraturii din Romania " pe Ziare.com