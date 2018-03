Forumul Judecatorilor ii cere lui Toader sa publice imediat raportul Consiliului Europei privind justitia din Romania, daca nu are nimic de ascuns

"Fata de interesul major al respectarii de catre Romania a angajamentelorasumate in calitate de membru al Consiliului Europei, cerem Ministrului Justitiei sa autorizeze publicarea imediata a Raportului GRECO cu privire la impactul modificarilor aduse legilor justitiei asupra politicilor anticoruptie din Romania.Cum autoritatile decidente au afirmat constant ca 'legile, asa cum au fost elemodificate in Parlament intaresc independenta justitiei si lupta anticoruptie, iar factorul politic este eliminat', socotim ca nu exista si nici nu trebuie sa existe vreun fel de motiv de ingrijorare pentru a justifica un refuz de publicare imediata a Raportului GRECO", se arata intr-o scrisoare semnata de judecatorul Dragos Calin, de la Curtea de Apel Bucuresti, co-presedinte al organizatiei judecatorilor din Romania.Reactia vine dupa ce Grupul de State Impotriva Coruptiei (GRECO) a anuntat ca a adoptat un nou raport ad-hoc privind reformele justitiei din Romania si a invitat partea romana sa autorizeze publicarea acestuia, dar si sa vina cu explicatii, in scris, in fata Consiliului Europei.De asemenea, Forumul Judecatorilor din Romania i-a solicitat si presedintelui Klaus Iohannis sa trimita Parlamentului spre reexaminare legile adoptate luni de Senat privind modificarea legilor justitiei, precum si sa sesizeze Curtea Constitutionala si Comisia de la Venetia in acest caz.GRECO a adoptat un nou raport privind reformele justitiei si cere Romaniei explicatii scriseSi Platforma Romania 100 a fostului premier Dacian Ciolos i-a cerut lui Tudorel Toader sa publice imediat raportul GRECO cu privire la modificarile Legilor Justitiei, pentru ca Romania este stat membru al Consiliului Europei, iar ceea ce face ministrul Justitiei acum este echivalent cu "sfidarea normelor si a institutiilor internationale".Platforma Romania 100 ii cere lui Tudorel Toader sa publice imediat raportul GRECO: Nu sfidati partenerii strategici ai Romaniei!GRECO - Grupul de State Impotriva Coruptiei - este o institutie a Consiliului Europei insarcinata cu monitorizarea luptei anticoruptie din tarile membre UE.Citeste si: Forumul Judecatorilor ii cere lui Iohannis sa trimita inapoi in Parlament legile justitiei si sa sesizeze CC ...citeste mai departe despre " Forumul Judecatorilor ii cere lui Toader sa publice imediat raportul Consiliului Europei privind justitia din Romania, daca nu are nimic de ascuns " pe Ziare.com