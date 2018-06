Forumul Judecatorilor: Parlamentul are obligatia sa ia in considerare in intregime avizele Comisiei de la Venetia

Judecatorii spun ca Parlamentul are obligatia sa astepte si sa in considerare in intregime avizele Comisiei de la Venetia, pentru a nu pune in dificultate parcursul statului roman ca membru al Consiliului Europei, stergand cu buretele eforturile autoritatilor de a respecta partenerii europeni, desfasurate constant in ultimii 20 de ani.Asociatia precizeaza ca a realizat si ea nenumarate demersuri in acest sens, cu convingerea ca punctul de vedere al expertilor Comisiei de la Venetia va putea fi lamuritor pentru respectarea standardelor statului de drept in Romania."Forumul Judecatorilor din Romania a realizat numeroase demersuri in acest sens, catre toate subiectele de sezina, nationale sau europene/internationale, inclusiv catre Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, cu convingerea ca punctul de vedere al expertilor Comisiei de la Venetia va putea fi lamuritor pentru respectarea standardelor statului de drept in Romania.Comisia de la Venetia, creata in 1990, reprezinta un organ consultativ al Consiliului Europei in chestiuni constitutionale. Comisia este recunoscuta pe plan international drept o instanta de reflectare independenta. Comisia de la Venetia contribuie, in egala masura, la diseminarea si dezvoltarea patrimoniului constitutional comun, jucand un rol unic in acordarea prompta a unor solutii constitutionale pentru statele in tranzitie, conform standardelor si bunelor practici in domeniu", se arata intr-un comunicat al Asociatiei remis Ziare.com.Forumul Judecatorilor citeaza art.11 din Constitutia Romaniei, potrivit caruia "Statul roman se obliga sa indeplineasca intocmai si cu buna-credinta obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte"."Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern. Romania a aderat la Consiliul Europei (CE), ca urmare a deciziei de la 4 octombrie 1993, formulata prin Rezolutia nr. 37/1993 a Comitetului de Ministri al CE. Aderarea la Consiliul Europei, organizatie fondata pe principiile respectului pentru drepturile si libertatile fundamentale ale omului, pentru valorile democratiei si ale statului de drept, a constituit o etapa obligatorie in promovarea demersurilor Romaniei de aderare la Uniunea Europeana (UE) si la Organizat ...citeste mai departe despre " Forumul Judecatorilor: Parlamentul are obligatia sa ia in considerare in intregime avizele Comisiei de la Venetia " pe Ziare.com