Forumul Judecatorilor prezinta o decizie CEDO care desfiinteaza Ordonanta lui Toader pentru condamnatii completurilor de 5

Forumul Judecatorilor arata astfel ca nu se justifica ordonanta anuntata de ministrul Justitiei Tudorel Toader, in baza careia cei care au fost condamnati definitiv de catre completuri de judecata nelegal constituite, din 2014 pana acum, sa poata face recurs in anulare."In hotararea pronuntata la 15 septembrie 2015, in cauza Tsanova-Gecheva c. Bulgariei, nr.43800/12, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a retinut urmatoarele:106. Reclamanta mai sustine ca nu erau indeplinite cerintele de independenta si impartialitate prevazute la art.6 din Conventie de Curtea Administrativa Suprema. Dupa ce a constatat ca art.6 era aplicabil procedurii in cauza, Curtea reitereaza ca, pentru a stabili daca o instanta poate fi considerata 'independenta', in sensul art.6 par.1, trebuie sa fie luate in considerare, in special, modul de numire si durata mandatului membrilor sai, existenta unei protectii impotriva presiunilor exterioare si daca exista sau nu o aparenta de independenta (Findlay c. Regatului Unit, 25 februarie 1997, par.73, Oleksandr Volkov c. Ucrainei, nr. 21722/11, par.103).Impartialitatea este definita prin lipsa de prejudecati sau de partinire. Conform jurisprudentei constante a Curtii, existenta impartialitatii, in sensul art.6 par.1 din Conventie, se stabileste in baza unui demers subiectiv, in cadrul caruia se acorda atentie convingerilor personale si comportamentului unui judecator - cu alte cuvinte, daca judecatorul a dat dovada de prejudecati personale sau partinire intr-o cauza, precum si printr-un demers obiectiv, in cadrul caruia se verifica daca instanta in sine, inclusiv prin compunerea sa, intre alte aspecte, prezinta suficiente garantii pentru excluderea oricarei indoieli legitime in legatura cu impartialitatea sa (a se vedea, Wettstein c. Elvetiei, nr. 33958/96, par. 42,, Oleksandr Volkov c. Ucrainei, nr. 21722/11, par.104).(...)In ceea ce priveste completul de cinci judecatori, reclamanta denunta modalitatea de desemnare a membrilor sai, dintre judecatorii Curtii Administrative Supreme, care nu ar fi fost efectuata intr-o maniera transparenta si aleatorie. Curtea retine ca reclamanta nu pune sub semnul intrebarii impartialitatea subiectiva a vreunui membru al completului. In