Forumul Judecatorilor: Reducerea termenelor de prescriptie din noul Cod Penal incalca cel putin 9 articole din Constitutie

Magistratii apreciaza ca aceste modificari nu vor avea ca efect mult clamata eradicare a "abuzurilor", ci impiedicarea anchetarii unor cauze penale, in special a celor complexe."Constatarea, cercetarea si judecarea, in interiorul termenului de prescriptie, a unor infractiuni de coruptie si asimilate, in care sunt implicati functionari publici de rang inalt, poate deveni iluzorie, lipsita de orice rezultat practic de prevenire si combatere a fenomenelor infractionale", arata FJR, intr-un comunicat de presa remis vineri Ziare.com.Potrivit sursei citate, in lipsa unor studii de impact, a unor cercetari sociologice si a unor evaluari criminologice, se va ajunge la o cvasi-imunitate de drept material a acestor functionari publici, fara sa existe o justificare obiectiva si rezonabila.Codul Penal a trecut la limita: 9 deputati de la minoritati si unul de la PMP i-au salvat majoritatea lui DragneaFJR atrage atentia asupra faptului ca modificarile legislative vizand termenele de prescriptie pot avea ca efect incalcarea a cel putin 9 articole din Constitutia Romaniei.Cum se incalca Constitutia- Reducerea termenelor de prescriptie face ca anchetarea acestor infractiuni sa fie iluzorie, iar nu efectiva, incalcandu-se astfel dispozitiile art. 16 alin. 1 si 2 din Constitutie: " (1) Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari. (2) Nimeni nu este mai presus de lege".- Conform art. 1 alin. 3 si 5 din Constitutie: " (3) Romania este stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme, in spiritul traditiilor democratice ale poporului roman si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate. [...](5) In Romania, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie".- In contextul in care, mai ales in cauzele complexe, cu prejudicii uriase inclusiv pentru bugetul public, cercetarea si judecarea unor infractiuni, in interiorul termenului de prescriptie a raspunderii penale, nu sunt obiectiv posibile in raport cu mijloacele juridice