Fost consilier al lui Ciolos: A fost inoculata ideea ca medicii au salarii nesimtite de mii de euro. Ele nu exista in realitate!

Luni de zile mai multi membri ai guvernelor PSD, in frunte cu cel al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, dar si cel al Sanatatii, Sorina Pintea, au declarat public ca medicii si asistentele vor avea "salarii ca in Occident", de mii de euro.Patrascu a explciat, intr-un interviu acordat Epoch Times, la finalul ultimei editii Rezistenta360, de ce acest lucru nu se va intampla."Realitatea este ca (maririle uriase de salarii promise de guvern n.r.) nu exista. Pentru primele doua luni ale anului, un medic cu cea mai mare vechime in sistem - peste 20 de ani - a pierdut la salariu 2.000 de lei. Un medic rezident a pierdut 500 de lei. Sunt exemple concrete, de peste tot din tara, nu dintr-un singur loc. Vom vedea ce se va intampla in aprilie.Cert este ca dupa calculele noastre, dupa toata revolutia fiscala nu se va ajunge nici pe departe la acele salarii de mii de euro promise, nici pe departe! Se mai taie si sporurile pe deasupra, deci medicii, in cel mai optimist caz, vor vedea o crestere salariala, dar nu una semnificativa sau foarte semnificativa si nu una fabuloasa, oricum", a declarat Raul Patrascu."Cresterea maxima maxima pentru medicul cu vechime va fi intre 30 si 50%, asta doar in conditiile in care se vor acorda acele sporuri maxime", considera specialistul.El spune ca tot ce am vazut in ultimul timp in spatiul public din partea guvernantilor a fost ca romanii sa ramana cu ideea ca medicii sunt de vina pentru conditiile in care ei sunt tratati in sistemul public de sanatate."Medicii isi vor duce in continuare greutatea in spate fara sa spuna prea multe iar pacientii vor ramane cu ideea asta inoculata ca medicii au salarii nesimtite de mii de euro si ca de ce nu isi fac treaba mult mai bine", a mai spus Patrascu.Nu sunt bani nici macar pentru aceste cresteri: Managerii spitalelor sunt disperati!Intr-un alt interviu acordat la Rezistenta Tv, specialistul a explicat ca si aceste cresteri de 30% pentru medici vor fi greu de suportat de catre spitale, motiv pentru care managerii institutiilor medicale, indiferent daca sunt sau nu numiti politic, sunt "disperati"."In urma revolutiei fiscale nu exista acele promisiuni obsecne de 3.000 - 5.000 de euro. Deci niciun medic nu va vedea o asemena suma. Maxim un medic cu vechime va vedea sa spunem