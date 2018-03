Fost consilier din Teleorman: Kilometrul asfaltat de Tel Drum avea doar 800 de metri

Reabilitarea DJ 701 (limita - Dambovita Gratia - Poeni - Silistea - Scurtu Mare - Slavesti - Ciolanesti - Zabreasca - Dobrotesti) a fost realizata in perioada 2008-2009 si este acum anchetata de DNA in dosarul Tel Drum, in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, fraude europene si abuz in serviciu. Este una dintre lucrarile publice realizate de Tel Drum, care au fost anchetate de OLAF, alaturi de DJ 506 Cervenia-Vitanesti-Babaita. Consiliul Judetean Teleorman a fost condus in perioada 2000-2012 de actualul lider PSD, Liviu Dragnea.Citeste si: EXCLUSIV DNA acuza ca firma Tel Drum si-ar fi regizat insolventaCele doua cuvinte care au abonat firma Tel Drum la contractele publice date de Consiliul Judetean Teleorman"S-au modificat bornele kilometrice"Un fost consilier judetean a declarat pentru publicatia locala "Liber in Teleorman", sub protectia anonimatului, de ce ar fi fost micsorate bornele kilometrice."Drumurile judetene din judet, investigate de OLAF, constituie un subiect inca plin de povesti nestiute. Stiti ce au facut? Au modificat bornele kilometrice si le-au facut de 800 de metri, nu de un kilometru. Efectiv, acolo ei au facut pe hartie un drum mai lung decat in realitate, ca sa poata fura mai mult", a declarat consilierul judetean.Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca in cadrul anchetei de la DNA sunt verificate inclusiv aceste aspecte.Fostul prefect a confirmat neregulileTeodor Nitulescu, fostul prefect al judetului Teleorman in perioada 2009-2012, cel care verifica contractele pentru legalitate, a confimat informatia. El a declarat ca exista o diferenta de lungime de 6-7 kilometri."Situatia e foarte simpla. In domeniul public, DJ 701 are o lungime, in realitate el are una mai mica. Vorbim de o diferenta de 6-7 kilometri. A fost asa: cand au facut proiectul, ei au fost nevoiti sa-l faca pe cel din documentele oficiale. Si-au dat seama, de fapt, ca drumul era mai scurt.In mod corect, ei ar fi trebuit sa modifice datele. Puteau trimite la Guvern pentru a cere sa modifice lungimea drumului. Numai ca eu banuiesc ca, dupa ce au depus proiectul si ...citeste mai departe despre " Fost consilier din Teleorman: Kilometrul asfaltat de Tel Drum avea doar 800 de metri " pe Ziare.com