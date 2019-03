Dar cum NATO nu ne-a dat inca unda verde pentru folosirea acestor aparate de zbor in misiuni desfasurate sub comanda Aliantei, Romania va putea actiona cu aeronavele F-16 doar in cadrul unor actiuni comandate din tara.Iata aici mai multe detalii - Romania va face politie aeriana cu avioanele F-16, dar numai in regie proprie. NATO nu ne-a dat inca unda verde pentru misiuni (Video)In prezent, Armata inca foloseste pentru politia aeriana avioanele MIG 21, insa acestea au o vechime de aproape 40 de ani si sunt la limita resursei de zbor. Totusi, ar mai fi nevoie de cel putin alte 48 de avioane de lupta in tara, cele 12 avioane F-16 fiind prea putine.Fostul sef al Armatei, generalul de Aviatie Stefan Danila, a explicat pentru Europa FM cat de grava este situatia de fapt."Avionul MIG 21 poate fi scos oricand din operare. Nu atat din cauza batranetii lui, ci din cauza ca nu mai sunt echipamente pe care sa le foloseasca cei de la MIG 21", a declarat el.Intrebat cat de grava este situatia, generalul Stefan Danila a replicat: "Este foarte grava situatia. Ganditi-va ca operationalizarea acestei escadrile (a celei intrate astazi in serviciul de Politie Aeriana - n.red.) a durat 5 spre 6 ani de la momentul luarii deciziei.Daca facem o analogie si spunem ca anul aceste s-ar lua decizia, s-ar gasi, s-ar identifica avioanele si s-ar declansa procesul de achizitie inseamna ca in cealalta baza se va putea face serviciul de lupta cu noile avioane, cele care vor fi achizitionate, intr-un termen de 5-6 ani.Asta inseamna ca MIG-urile 21 ar trebui sa mai faca serviciul de lupta inca 5-6 ani, ceea ce - din punctul meu de vedere - este imposibil".Iata interviul acordat de fostul sef al Armatei Europa FM:...citeste mai departe despre " Fost sef al Armatei: Avioanele F-16 sunt prea putine. E imposibil ca MIG-urile 21 sa mai zboare 5-6 ani " pe Ziare.com