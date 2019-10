Fosta consiliera a lui Dragnea, angajata fictiv la Aeroporturi Bucuresti, primise gratuit un autoturism de lux

Astfel, fosta consiliera a beneficiat si de decontarea in mod nejustificat a contravalorii transportului la si de la locul de munca. De altfel, in cele 56 de minute in care a venit la munca efectiv, in perioada de proba, Neamtu s-ar fi ocupat doar de decontarea transportului.Detaliile sunt din rechizitoriul DNA, prin care Cristina Elena Neamtu a fost trimisa in judecata pentru complicitate la abuz in serviciu si fals intelectual. In acelasi dosar, doi fosti directori generali ai Companiei Nationale "Aeroporturi Bucuresti" (CNAB) SA, Sorinel Ciobanu si Liviu Radu, au fost trimisi in judecata de procurori DNA.CNAB administreaza cele doua aeroporturi principale ale Romaniei: Aeroportul International Henri Coanda si Aeroportul International Aurel Vlaicu.Iata acuzatiile DNA in acest caz: CNAB administreaza cele doua aeroporturi principale ale Romaniei: Aeroportul International Henri Coanda si Aeroportul International Aurel Vlaicu.Afacerea, parafata de un secretar de statPotrivit anchetei DNA in acest dosar, Neamtu era platita de CNAB pe postul de referent de specialitate in cadrul Serviciului Relatii Externe. Femeia a ajuns in acest post printr-o intelegere dintre fostul director general al Companiei, Sorinel Ciobanu, si unul dintre secretarii de stat din cadrul Ministerului Transporturilor.Planul era ca femeia sa fie angajata formal la CNAB, dar sa-si desfasoare activitatea la cabinetului secretarului de stat. In realitate, ea nu s-a dus la munca niciunde, sustine DNA."Insa, dupa momentul angajarii sale la CNAB SA, in cadrul Serviciului Relatii Externe, pe postul de referent de specialitate - 6 octombrie 2015 si pana la data de 30 iunie 2016, inculpata Neamtu Cristina Elena nu s-a prezentat la locul de munca pentru a-si exercita atributiile aferente postului ocupat si nici nu a prestat vreo activitate la Ministerul Transporturilor, obtinand totusi, ca urmare a indeplinirii defectuoase a atributiilor de serviciu de catre inculpatul Ciobanu Sorinel, un venit net in cuantum de 43.345 lei (din care 1.643 lei, contravaloare tichete de masa si 3.974 lei contravaloare transport), beneficiind totodata si de autoturism din partea institutiei, pe care l-a folosit i ...citeste mai departe despre " Fosta consiliera a lui Dragnea, angajata fictiv la Aeroporturi Bucuresti, primise gratuit un autoturism de lux " pe Ziare.com