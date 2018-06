Fotografia acesteia si informatii despre motivul cautarii au fost postate pe site-ul Politiei Romane, alaturi de fotografiile altor peste 1.100 de romani dati in urmarire.Pe site-ul Politiei Romane, la sectiunea "Persoane urmarite", a fost postata fotografia fostei sefe a DIICOT, cu mentiunea ca pe numele sau exista un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis in 26 iunie de Tribunalul Bucuresti, Sectia I Penala.Conform procedurilor, Politia a solicitat deja instantei emiterea mandatului european de arestare.Pe pagina dedicata persoanelor cautate exista postate numele si fotografiile a peste 1.180 de persoane date in urmarire generala.Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au decis marti achitarea Alinei Bica in dosarul in care a fost judecata alaturi de omul de afaceri Horia Simu si de fostul sef al ANAF Serban Pop si in care in prima instanta primise o condamnare de trei ani si jumatate de inchisoare cu executare.In dosarul in care a fost judecata alaturi de fostul ministru Adriean Videanu, fosta sefa a DIICOT a fost condamnata la patru ani de inchisoare cu executare, fiind mentinuta astfel decizia din prima instanta.Fosta sefa a DIICOT a cerut din luna ianuarie statut de refugiat politic in Costa Rica. Sotia omului de afaceri Ovidiu Tender declara insa, saptamana trecuta, la instanta suprema, ca Bica nu s-ar mai afla in Costa Rica, ci in Panama.Citeste si Sotia lui Tender a povestit ce cadouri i-a facut Alinei Bica: O statuie de bronz reprezentand Justitia, un ceas Rolex si o poseta Louis Vuitton ...citeste mai departe despre " Fosta sefa a DIICOT Alina Bica a fost data in urmarire generala " pe Ziare.com