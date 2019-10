"Cu doua zile inainte, dl ministru m-a chemat la el in birou sa imi spuna sa anulam niste curse interne, ca sa oprim accesul parlamentarilor la votarea motiunii de cenzura", a povestit Mezei, intr-o conferinta de presa."I-am zis ca e imposibil, ca nu suntem stapani de sclavi", a adaugat fosta sefa de la TAROM, referindu-se la faptul ca pilotii nu ar fi acceptat si "evident eu nu as putea sa cer asa ceva subordonatilor".Intrebata despre ce curse este vorba, Mezei a precizat ca erau avioanele de Timisoara, Oradea, Baia Mare si Satu Mare, despre care Cuc a vrut sa stie senatorii si deputatii aflati la bord."A doua zi m-a chemat sa anulam una dintre curse si sa procedez in sensul asta. I-am spus ca directia de zbor e condusa de dl Susanu si nu am nicio autoritate asupra lui", a mai relatat fosta sefa de la TAROM, care a precizat apoi ca ministrul Cuc a intrebat-o daca nu poate sa opreasca tehnic o cursa."I-am spus ca nu pot sa cer directorului tehnic sa saboteze propria operare", a povestit Madalina Mezei.Mezei a fost intrebata daca a inregistrat convorbirea respectiva sau daca cineva ii poate sustine varianta. Aceasta a raspuns ca nu a inregistrat, pentru ca nu si-a construit colaborarea cu fostul ministru adunand probe impotriva lui.Vineri dimineata, premierul demis Viorica Dancila a anuntat ca trimite Corpul de Control la Ministerul Transporturilor si TAROM.De asemenea, procurorii DNA au deschis o ancheta ca urmare a declaratiilor Danielei Mezei, au declarat surse judiciare citate de Ziare.com. De altfel, Mezei a precizat ca a fost chemata luni dimineata la DNA, in calitate de martor, intr-un dosar de abuz in serviciu, insa ca nu stie mai multe la acest moment. ...citeste mai departe despre " Fosta sefa TAROM a povestit cum i-a ordonat Cuc sa tina la sol avioanele in ziua motiunii: I-am zis ca nu suntem stapani de sclavi " pe Ziare.com