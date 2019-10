Fosta sefa TAROM, asteptata la DNA in scandalul avioanelor tinute la sol

DNA s-a autosesizat in uma declaratiilor Madalinei Mezei.Ea preciza ca nu a decis sa faca aceste declaratii publice, insa a confirmat informatiile aparute in spatiul public.Mezei spunea ca ministrul Transporturilor i-a adresat solicitarea cu o zi inaintea motiunii de cenzura.Madalina Mezei declara ca ministrul demis al Transporturilor, Razvan, Cuc i-a cerut nu doar sa anuleze curse interne, ci si sa-i identifice pe parlamentarii aflati la bordul acestora, pentru a-i impiedica sa voteze motiunea de cenzura.De asemenea, ea a anuntat ca a fost chemata, luni, la DNA, intr-un dosar care vizeaza Ministerul Transporturilor si acuzatii de abuz in serviciu, calitatea sa fiind de martor.In replica, Razvan Cuc a sustinut ca fosta directoare generala a TAROM dovedeste incompetenta, inconsecventa si ca este aservita unor grupuri de interese. El a adaugat ca aceasta "se incurca in minciuni", concluzia sa fiind ca decizia CA al TAROM de a o revoca este cea mai buna, astfel fiind scoasa compania "din ghearele influentei PNL".Cuc a mai sustinut ca Madalina Mezei i-a spus ca a fost contactata de o persoana de la Serviciul Roman de Informatii (SRI), care i-a vorbit despre posibilitatea ca unele avioane, care transporta parlamentari, sa fie retinute la sol inainte de motiunea de cenzura. Cuc recunoaste ca a intrebat-o pe Mezei cati parlamentari vin, insa doar pentru a se asigura ca "totul este in regula".Premierul Viorica Dancila a trimis Corpul de Control atat la TAROM, cat si la Ministerul Transporturilor.Consiliul de Administratie al TAROM preciza ca Madalina Mezei a fost revocata din functia de director general al companiei intrucat nu a reusit sa duca la indeplinire hotararile CA, ale AGA si nici anumite obligatii care ii reveneau. "Fostul director general al TAROM, totodata, a intarziat procesul de modernizare a flotei de scurt curier, una din componentele esentiale in procesul de redresare al Companiei, prin neimplementarea Memorandumului privind vanzarea in regim buy-back a vechilor aeronave ATR si preluarea prin leasing operational a unor aeronave noi, tot de tip ATR", aratau reprezentantii TAROM.Citeste si: Dancila, despre scandalul TAROM: Daca se intarziau avioanele era vinovat premierul. Nu ...citeste mai departe despre " Fosta sefa TAROM, asteptata la DNA in scandalul avioanelor tinute la sol " pe Ziare.com