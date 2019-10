Fosta sefa TAROM sustine ca Razvan Cuc i-a cerut sa tina mai multe avioane la sol in ziua motiunii. Reactia ministrului

"Mi-a cerut sa tin avioanele la sol. Mi-a zis sa nu vina lumea la motiune, sa inventez probleme tehnice. Dumnealui n-a inteles ca prin mandatul meu nu puteam sa fac asa ceva. Oamenii nostri, pilotii, sunt oameni liberi care nu stau sa raspunda comenzilor unui CEO. I-am spus ca nu voi face niciodata asa ceva", a declarat pentru HotNews.ro Madalina Mezei.In replica, Razvan Cuc sustine ca Madalina Mezei minte, incercand astfel sa isi securizeze functia de director general. Totoata, ministrul spune ca daca afirmatiile ei ar fi adevarate, ar fi trebuit sa iasa public in acel moment si sa spuna."Minciunile pe care le arunca acum pe piata, crezand ca cineva ar putea sa-i securizeze pozitia de director general, nu au nicio acoperire. Daca cineva i-ar fi cerut asa ceva, ar fi trebuit sa iasa public, atunci, si sa spuna lucrurilor pe nume. Ori, doamna a asteptat pana acum momentul oportun pentru ea, crezand ca va deveni o victima a cuiva si va reusi sa ramana in functie cu sprijinul stiut numai de ea", a scris Razvan Cuc pe Facebook Totodata, el afirma ca Madalina Mezei ar fi trebuit sa faca restructurarea companiei nu sa incerce sa faca anumite jocuri in favoarea unor grupuri din companie."Nu inteleg supararea unor directori de Companii care atunci cand nu isi indeplinesc obiectivele pe care si le-au asumat, la preluarea mandatului, vin acum si se dau victime. Doamna Mezei trebuia sa-si asume intarzierile manageriale trasate de catre CA. Trebuia sa faca restructurarea TAROM, trebuia sa fie livrat deja primul avion ATR, trebuia sa nu incerce sa faca anumite jocuri in favoarea unor grupuri din Companie. Se pare ca fosta doamna director general TAROM nu a inteles ca, daca nu face treaba, va sta cu mandatul pe masa Consiliului de Administratie", precizeaza Cuc.In incheiere, ministrul afirma ca functia de director general al TAROM nu se compara cu cea de sef de reprezentanta de la Bruxelles, unde facea rezervari de bilete sau protocol pentru prietenii care veneau in vizita"Nu ma razboiesc cu doamna Mezei, dar cred ca nu a inteles ceva din functia pe care a detinut-o. Functia de director general al TAROM nu se compara cu cea de sef de reprezentanta de la Bruxelles, unde facea rezervari de bilete sau protocol pentru prietenii care v ...citeste mai departe despre " Fosta sefa TAROM sustine ca Razvan Cuc i-a cerut sa tina mai multe avioane la sol in ziua motiunii. Reactia ministrului " pe Ziare.com