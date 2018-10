Fosta sotie a lui Dan Adamescu este audiata pentru evaziune de 43 de milioane lei

Decizia vine dupa ce dimineata au fost facute mai multe perchezitii la firmele controlate de fosta sotie a lui Adamescu, informeaza Digi24.Potrivit informatiilor oferite intr-o scurta declaratie de presa de reprezentantii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti o audiaza pe Carmen Palade, precum si alte trei persoane cu calitatea de martori."Din cercetari a reiesit ca persoanele banuite, in virtutea functiilor de conducere detinute in cadrul unei societati comerciale avand ca obiect principal de activitate 'inchirierea si subinchirierea bunurilor proprii', ar fi incheiat mai multe contracte de management, respectiv de prestari servicii, prelungite sau modificate prin acte aditionale succesive, cu alte societati comerciale controlate direct sau prin intermediari.In baza acestor contracte, s-ar fi efectuat plati cu consecinta prejudicierii societatii, prin delapidarea acesteia cu sumele platite in baza facturilor fictive emise de firmele controlate. Platile efectuate ilegal in conturile acestora sunt de aproximativ 43 de milioane de lei. In afara prejudiciului de 43 de milioane de lei exista suspiciunea ca si-ar fi insusit si 3 milioane de lei, bani pe care nu i-au returnat. Sunt continuate cercetarile pentru a se vedea daca bugetului de stat i-a fost adus vreun prejudiciu", a declarat reprezentantul Politiei.Acesta a spus ca inca nu a fost luata o decizie cu privire la retinerea "femeii banuite in cauza", dupa ce presa anuntase ca fosta sotie a lui Adamescu fusese retinuta.Potrivit Evz.ro, actiunile de azi vin in urma unui denunt depus de Alexander Adamescu impotriva mamei sale vitrege si un altul depus de Unirea Shopping Center S.A., cele doua plangeri fiind conexate intr-un singur dosar.Precizam ca, in mai 2014, Dan Adamescu (care a murit in 2017), tatal lui Alexander, era vizat de o ancheta a procurorilor DNA privind mituirea unor magistrati de la Tribunalul Bucuresti, iar pe 27 mai 2016, a fost condamnat la 4 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru dare de mita.In dosarul lui Dan Adamescu era cercetat si Alexander Adamescu pentru dare de mita, ancheta fiind deschisa pe 25 martie 2016. Alexande ...citeste mai departe despre " Fosta sotie a lui Dan Adamescu este audiata pentru evaziune de 43 de milioane lei " pe Ziare.com