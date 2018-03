Fosta sotie a lui Dragnea a platit prejudiciul in dosarul de abuz in serviciu. Avocat: Nu stiu daca il incurca pe Dragnea

Urmareste aici LIVE TEXT cum se desfasoara procesul si ce declaratie va da, in premiera, Dragnea in acest dosarInca din primele minute ale procesului avocatul acesteia a anuntat judecatorii ca Prodana a achitat partea sa din prejudiciul de 108.612 de lei din dosar, cere incetarea procesului sau in acest caz si nu vrea sa dea declaratii in instanta. Ea nu a dat declaratii nici la DNA, nici la Inalta Curte nici pana in acest moment.Cum astea au fost informatiile in prima instanta, jurnalistii au contactat specialisti in drept pentru a intelege ce inseamna acest lucru pentru proces si, implicit, Liviu Dragnea. Insa parerile erau impartite. Daca unii spun ca faptul ca Bombonica Prodana a platit nu inseamna ca isi recunoaste automat si fapta, altii sustin ca un om nevinovat nu se apuca sa dea bani degeaba.Judecatorul Cristi Danilet a explicat pentru Ziare.com ce inseamna din punct de vedere juridic pasul facut de Bombonica Prodana."Un proces penal pentru o fapta care a produs pagube are doua laturi: latura penala, in care se stabileste daca acuzatul a comis sau nu o infractiune; latura civila, in care se stabileste cat este prejudiciul. Daca prejudiciul este acoperit in timpul procesului si persoana este gasita vinovata, la stabilirea sanctiunii se va tine seama ca element favorabil faptul ca paguba a fost recuperata", ne-a declarat Danilet.Intr-un final, la iesirea de la Inalta Curte, avocatul Toni Neacsu, care o reprezinta pe Bombonica Prodana, a stat putin de vorba cu jurnalistii.El a explicat in primul rand ca fosta sotie a lui Dragnea nu a platit tot prejudiciul, ci doar partea sa, adica in jur de 33.000 de lei.In plus, a aratat ca Bombonica Prodana, chiar daca a achitat prejudiciul, nu isi recunoaste vinovatia."Nu inseamna ca e recunoastere a faptei, atitudinea procesuala e aceeasi - nu am savarsit nicio fapta prevazuta de legea penala. Este un semn de respect pentru actul de justitie, cerem aplicarea unor efecte juridice, de natura tehnica. Efectele juridice vor fi in functie de ce va decide instanta, din punctul nostru de vedere nu a savarsit o fapta penala, deci nu putem decat sa primim o achitare", a spus Neacsu.In ...citeste mai departe despre " Fosta sotie a lui Dragnea a platit prejudiciul in dosarul de abuz in serviciu. Avocat: Nu stiu daca il incurca pe Dragnea " pe Ziare.com