Fostul cumnat al lui Liviu Dragnea l-a infundat la DNA pe fostul deputat PSD Adrian Simionescu

Florinel Marinas era cercetat de procurorii DNA in calitate de administrator al societatii bulgaresti Fan Speed din Bulgaria, implicata intr-o retea de evaziune fiscala. Detaliile apar in dosarul in care au fost trimisi in judecata fostul deputat PSD, Adrian Simionescu, si primul patron al firmei Tel Drum, Marian Fiscuci. Cazul este pe rolul Inaltei Curti. Informatiile sunt din dosarul aflat in instanta.Detalii despre acest caz: Exclusiv: Cum au fost prietenii lui Dragnea prinsi ca fac evaziune: "Ce dracu', is deputat, trimiteam garda, te faceau... masca!"Florinel Marinas este insurat cu sora Bombonicai Prodana, fosta sotie a liderului PSD, Liviu Dragnea. El a acceptat sa fie numit administrator al firmei Fan Speed dupa ce asociatul unic al acesteia, Adrian Simionescu, a fost ales deputat de Teleorman. Motivul: politicianul nu putea fi si parlamentar, si afacerist.Florinel Marinas a ocupat functia de administrator in perioada 21 martie 2013 - 8 aprilie 2014. In aprilie 2014, Florinel Marinas a fost inlocuit din functia de administrator de catre Mihai Alexandru Simionescu, fiul fostului deputat PSD, Adrian Simionescu.Veriga fictiva din BulgariaIn esenta, procurorii DNA investigau societatea Proinvest SRL Alexandria, controlata de Marian Fiscuci, primul patron al Tel Drum, care a achizitionat din spatiul intracomunitar utilaje agricole de la firme consacrate in domeniu, pe care le-a livrat beneficiarilor - firme romanesti. Totul s-a intamplat in perioada 2012-2014.In acest lant economico-financiar, Marian Fiscuci ar fi introdus o veriga fictiva, respectiv firma bulgareasca Fan Speed Nikopole, careia ii erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din Romania.ANAF s-a constituit parte civila in acest dosar cu suma de 5.692.644 de lei, reprezentand prejudiciul cauzat bugetului de stat.DNA: Semnaturile au fost falsificateAtunci cand au fost audiati, ambii administratori, Florinel Marinas si Mihai Alexandru Simionescu, au declarat ca rolul lor in societatea Fan Speed a fost unul formal, potrivit datelor aflate in dosarul de la Inalta Curte.