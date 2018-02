Fostul ministru Gabriel Sandu nu a fost liberat conditionat, pentru ca e un infractor din categoria "gulerelor albe" - motivarea instantei

Aceasta este o parte din motivarea judecatorului de la Tribunalul Ilfov care a respins, la finalul anului trecut, cererea de liberare conditionata a politicianului.Fostul ministru mai poate face o noua cerere de liberare peste un an. Gabriel Sandu a fost condamnat, in 3 octombrie 2016, in Dosarul Microsoft, la trei ani de inchisoare, Dorin Cocos la doi ani si patru luni ani si Gheorghe Stefan la sase ani de detentie, in timp de omul de afaceri Nicolae Dumitru a primit o pedeapsa de doi ani si patru luni. Intre timp, Stefan, Cocos si Dumitru au fost eliberati din penitenciar.Tribunalul Ilfov a atras atentia ca in acest caz un membru al Executivului Romaniei a primit pentru propriul folos sume impresionante de bani pentru a incalca legea in folosul sau si al unor grupari infractionale."Se constata ca detinutul a profitat de calitatea sa de ministru in Guvernul Romaniei, de educatia si instruirea sa, tocmai pentru a comite infractiunile pentru a fost condamnat. In speta se poate doar presupune care a fost si care este reprezentarea psihica a condamnatului", a precizat instanta.Momentul T0 al reeducarii, scazutIn raport de aceste aspecte insa - momentul TO de la care se poate porni reeducarea se poate stabili in mod cert ca fiind unul foarte scazut. "Astfel, o atare reprezentare psihica poate fi corectata intr-o perioada de timp mult mai indelungata decat in cazul altor detinuti de drept comun, pericolul social fiind unul mult mai ridicat", motiveza instanta.In acest caz, data incarcerarii - 03 octombrie 2016 - este momentul de debut al reeducarii - "comportamentul detinutului pe perioada detentiei si celelalte circumstante analizate, instanta apreciaza ca timpul scurs in penitenciar este total insuficient pentru ca acesta sa-si fi putut insusi o atitudine corecta de respect fata de valorile ocrotite de lege".Tribunalul Ilfov a pus in discutie si faptul ca Gabriel Sandu ar fi un infractor tip "white collar" (gulere albe - n.red.) - o persoana educata si instruita. Aceasta situatie ar fi generat pentru condamnat o situatie discriminatorie - deoarece in raport de ceilalti detinuti este presupus a avea un comportament adecvat."Gulerele albe", cuminti in penitenciarJudecatorii sustin ca profilul moral ...citeste mai departe despre " Fostul ministru Gabriel Sandu nu a fost liberat conditionat, pentru ca e un infractor din categoria "gulerelor albe" - motivarea instantei " pe Ziare.com