Fostul ministru Voiculescu vorbeste despre cazul Lucan: Toata lumea stia ce se intampla acolo si toata lumea stia cine este seful

Voiculescu mai spune ca medicii, colegi ai profesorului Mihai Lucan, nu au facut dezvaluiri despre ilegalitatile comise de acesta, pentru ca riscau sa isi piarda functiile, existand chiar o situatie in care un medic care a pus la indoiala autoritatea lui Lucan a fost lovit, amenintat si i-au fost sabotate operatiile."Practic, stiam de atunci ca listele de asteptare (cu pacienti care asteptau sa primeasca un organ sanatos - n.red.) nu sunt respectate, stiam de atunci ca mai multi pacienti au avut de suferit specific, din cauza asta, stiam de atunci ca exista decontari false, stiam de atunci ca banii merg catre clinica privata Lukmed, in multe feluri.Pe de o parte, pacientii erau internati acolo, unde plateau grosul, banii veneau pe de o parte de la pacienti, pe de alta parte, o buna parte din incasarile Lukmed vin de la stat, incasari care trebuiau sa mearga de fapt la Institutul de stat, pe care domnul Lucan il controla ca pe propria mosie", a declarat fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, la Europa FM.El a spus ca pacientii si medicii au facut zeci de sesizari, in urma carora a fost trimis in repetate randuri, pentru verificari la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, Corpul de control al ministrului Sanatatii."Marea majoritate a anchetelor nu sunt inca publice, dar sunt extrem de multe lucruri pe care le-am constatat. Sunt zeci de plangeri, toate foarte bine justificate. Nu sunt simple sesizari ale medicilor si ale pacientilor, ci din aceste sesizari, prin trimiterea Corpului de control in cele sapte luni de mandat, din fiecare iesea cate un dosar care era trimis organelor de control. Procuratura trebuie sa aiba oamenii pregatiti si trebuie sa aiba acces la date din sistemul sanitar", a subliniat Voiculescu.De asemenea, fostul ministru al Sanatatii a precizat, pentru RFI, ca in urma verificarilor Corpului de control nu au putut fi luate masuri impotriva medicului Mihai Lucan, cu toate ca ilegalitatile erau foarte clare, iar concluziile din rapoarte - nu ...citeste mai departe despre " Fostul ministru Voiculescu vorbeste despre cazul Lucan: Toata lumea stia ce se intampla acolo si toata lumea stia cine este seful " pe Ziare.com