Fostul premier al Pakistanului a fost arestat si are de executat 10 ani de inchisoare pentru coruptie

Fostul prim-ministru si fiica sa au sosit in Pakistan cu o cursa aeriana de la Abu Dhabi si au fost preluati imediat de autoritatile anticoruptie, care i-au transferat imediat, cu alt avion, la Islamabad. Din capitala, ei urmeaza sa ajunga la o inchisoare de inalta securitate din Rawalpindi, potrivit informatiilor primite de DPA de la diferiti oficiali.La Lahore se adunasera zeci de mii de sustinatori ai lui Sharif, care au incercat sa ajunga la aeroport. Fortele de securitate, constand in 15.000 de politisti si 4.000 de membri ai unei structuri paramilitare, i-au oprit pe cei mai multi protestatari.In provincia Punjab, baza electorala a fostului premier, au fost arestati cel putin 4000 de membri ai partidului acestuia, Liga Musulmana.Nawaz Sharif a condus trei guverne ale Pakistanului, toate inlaturate de la putere inainte de termen.