Sorin Blejnar, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare pentru o spaga de 12,5 milioane lei: Este o decizie extrem de nedreapta

UPDATE Sorin Blejnar a anuntat ca se va preda la penitenciarul Rahova si ca nu asteapta sa vina politistii sa-l ridice."Acum merg catre penitenciar sa ma predau. Este o decizie nedreapta. Nu ma asteptam la asa ceva", a spus fostul sef al Fiscului, citat de Antena3."Este o decizie extrem de nedreapta, o decizie data prin ignorarea tuturor probelor pe care le-am depus la dosar, o decizie in baza unui dosar facut de celebrul Portocala, impotriva lui incepandu-se deja urmarirea penala in rem pentru represiune nedreapta si pentru fabricarea de probe.Nu avem ce sa comentam, justitia asa a considerat. Eu consider ca este nedreapta, nu avem ce sa facem. E o surpriza neplacuta cu implicatii asupra mea, asupra familiei si asupra cunoscutilor", a adaugat Sorin Blejnar pentru Mediafax.CAB a redus pedeapsaIn acest caz, Curtea de Apel Bucuresti a redus pedeapsa data de Tribunalul Bucuresti de la 6 la 5 ani."Desfiinteaza, in parte, sentinta penala atacata si rejudecand, in fond: Reduce pedeapsa principala aplicata inculpatului Blejnar Sorin pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, prevazuta de art.291 alin.1 Cod Penal raportat la art.7 lit.a din Legea nr.78/2000 si art.5 Cod Penal de la 6 ani inchisoare la 5 ani inchisoare.Reduce durata pedepsei complementare aplicata inculpatului de la 4 ani la 3 ani. Mentine celelalte dispozitii", se arata in minuta Curtii de Apel Bucuresti.Instanta a mentinut confiscarea a peste 12,5 milioane de lei, decisa de Tribunalul Bucuresti.DNA: Comision de 20%In cazul in care a fost condamnat astazi, procurorii aratau ca, "in cursul anului 2011, in contextul initierii unor proceduri de achizitii publice la nivelul ANAF, inculpatul Blejnar Sorin, in calitatea mai sus mentionata, a acceptat din partea unui om de afaceri promisiunea unui procentaj de 20% din valoarea unor contracte ce urmau a fi incheiate la nivelul institutiei publice respective.""Banii respectivi urmau sa-i fie remisi inculpatului in schimbul exercitarii influentei sale asupra unui subaltern, pentru ca acesta sa gestioneze procedurile de atribuire a contractelor respective astfel incat aceste contracte sa fie obtinute de firma omului de afacer