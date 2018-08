Fostul sef al Camerei de Comert Mihail Vlasov a fost condamnat la 9 ani si 10 luni de inchisoare

Vlasov era acuzat de folosire a influentei sau autoritatii in scopul obtinerii unor foloase, in forma continuata (11 acte materiale), delapidare in forma continuata (17 acte materiale) si fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata (9 acte materiale).De asemenea, in acelasi dosar, fiica sa, Ingrid Vlasov, a primit un an de inchisoare cu suspendare, iar sotul sau doi ani si sase luni de inchisoare. Decizia poate fi contestata in zece zile de la comunicarea minutei.DNA i-a trimis in judecata pe Mihail Vlasov si pe fiica sa, Ingrid, dar si pe sotul ei, Marian Nedelcu, in anul 2016, pentru fapte de coruptie. Potrivit procurorilor DNA, in perioada 2008-2014, Mihail Vlasov, in calitate de presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, abuzand de functia detinuta a intreprins demersuri pentru obtinerea unor foloase materiale personale si pentru persoane din anturajul sau, in detrimentul institutiei pe care o reprezenta. Astfel, a adus grave prejudicii atat Camerei de Comert si Industrie a Romaniei cat si S.C. Romexpo S.A. la care C.C.I.R. este actionar majoritar.Totodata, DNA mai spune ca Vlasov Mihail si-a insusit sume de bani din bugetul institutiei, pe care le-a cheltuit in interes propriu, dupa cum urmeaza: suma de 47.599.382,90 lei retrasa din "Fondul la dispozitia biroului de conducere/Fond la dispozitia presedintelui", prevazut in bugetul C.C.I.R., ridicata in numerar, pe baza de dispozitii de plata catre casierie; suma de 702.487,68 lei retrasa din contul bancar al C.C.I.R., prin plati efectuate cu cardul catre mai multe cazinouri, pentru participarea la jocuri de noroc, fara sa o restituie."Actionand in aceasta maniera, inculpatul Vlasov Mihail si celelalte persoane, prin actele si faptele lor, au produs prejudicii patrimoniilor camerei de Comert a Romaniei si societatii Romexpo, astfel: prejudiciul total cauzat bugetului C.C.I.R. este de 54.342.145, 20 lei, prejudiciul total cauzat bugetului S.C. Romexpo S.A. este de 6.086.741,44 lei", mai a mai spus DNA, la acel moment. ...citeste mai departe despre " Fostul sef al Camerei de Comert Mihail Vlasov a fost condamnat la 9 ani si 10 luni de inchisoare " pe Ziare.com