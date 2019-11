"In urma cercetarilor efectuate pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune si uz de fals, constand in modalitatea frauduloasa de angajare in cadrul unei companii nationale de interes strategic prin utilizarea unor documente falsificate ce atestau, nereal, studii superioare necesare ocuparii functiei in cauza, procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus punerea in miscare a actiunii penale, retinerea inculpatului si formularea propunerii de arestare preventiva a acestuia", a transmis Parchetul General, intr-un comunicat de presa.De asemenea, Parchetul General a adaugat ca in vederea recuperarii prejudiciului de peste 460.000 de lei, a fost instituit sechestru asupra a doua imobile si a unui cont bancar.Propunerea de arestare preventiva impreuna cu dosarul cauzei se trimit Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.Amintim ca in luna septembrie a iesit la iveala ca Marius Danut Carasol, care era presedintele Directoratului Transelectrica, sustinea in CV-ul sau oficial si in biografia de pe site-ul companiei ca a absolvit Facultatea de Electrotehnica din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti, insa, de fapt, doar a urmat cursurile acesteia.Intr-un raspuns oferit EduPedu.ro, reprezentantii Universitatii Politehnica Bucuresti au transmis atunci ca Marius Danut Carasol nu si-a finalizat studiile.A.G. ...citeste mai departe despre " A fost retinut fostul sef Transelectrica, cel cu diploma falsa in CV " pe Ziare.com