Fostul sef ANAF Serban Pop, condamnat in dosarul Alinei Bica, a fost dat in urmarire generala

Fotografia acestuia si informatii despre motivul cautarii au fost postate pe site-ul Politiei Capitalei.Serban Pop nu a fost gasit la domiciliu, politistii constatand ca "se sustrage punerii in aplicare a mandatului de executarea pedepsei inchisorii".Fostul sef al ANAF a fost condamnat, marti, definitiv la cinci ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta. Inalta Curte a mentinut astfel sentinta data de instanta de fond.In acelasi dosar, magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au decis achitarea Alinei Bica, desi in prima instanta primise o condamnare de trei ani si jumatate de inchisoare cu executare.Insa, Alina Bica a fost condamnata marti definitiv la 4 ani de inchisoare cu executare in dosarul in care au fost implicati milionarii Ovidiu Tender si Adriean Videanu.Miercuri, fosta sefa a DIICOT a fost data si ea in urmarire generala.