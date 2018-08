Desi in Romania el a fost aparat de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, precum si de o parte a presei apropiata coalitiei PSD-ALDE, unele dintre cele mai importante publicatii din SUA nu au ezitat sa dea in vileag intreaga afacere si sa-l critice pe Giuliani, iar tot din Statele Unite au venit cele mai taioase replici de la nivel inalt.Tudorel Toader: Giuliani este si el un om pana la urma, din Statele UniteUna dintre cele mai recente este cea a profesorului Francis Fukuyama, cel mai cunoscut filozof social contemporan, renumit la nivel mondial pentru cartea sa de capatai "Sfarsitul istoriei si ultimul Om"."Rudy pare sa-si fi facut o cariera din apararea politicienilor corupti. Giuliani a fost platit sa intervina in Romania", a scris Fukuyama pe Twitter si a distribuit articolul din Politico in care Rudolph Giuliani recunoaste ca a fost platit sa-i scrie presedintelui Romaniei.Renumitul politolog american este in clipa de fata si director al Centrului pentru Democratie, dezvoltare si statul de drept de la Universitatea Stanford.Giuliani recunoaste ca a fost platit pentru scrisoarea trimisa lui Iohannis: Ei mi-au platit onorariulRudy seems to have made a career of defending corrupt politicians. Giuliani got paid for advocacy in Romania https://t.co/QIEkb3d0wI via @politico- Francis Fukuyama (@FukuyamaFrancis) August 29, 2018V.D. ...citeste mai departe despre " Francis Fukuyama: Giuliani si-a facut o cariera din a apara politicieni corupti. L-au platit sa intervina in Romania " pe Ziare.com