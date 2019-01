Frankfurter Allgemeine Zeitung comenteaza presedintia Romaniei la Consiliul UE: Taman Bucurestiul!

FAZ comenteaza prin Christian Geinitz (Viena) pe marginea situatiei ingrate in care se afla Guvernul de la Bucuresti, care are primul sau mandat in fruntea Consiliului UE de la aderarea tarii in 2007 intr-o perioada foarte grea, marcata de deznodamantul Brexit si de viitoarele alegeri europene.Ambele sunt doua teme majore, la fel cum este, de fapt, si preluarea de catre Bucuresti a presedintiei prin rotatie a Consiliului UE. Doar ca aceasta din urma, desi nu mai putin controversata, dispare din prim-planul dezbaterii europene din cauza celorlalte doua subiecte, crede FAZ.O guvernare controversata, cu regrese in privinta democratiei si statului de dreptEditorialistul cotidianului german explica de ce este controversata preluarea de catre Romania a sefiei UE in acest moment: mai ales din cauza numeroaselor probleme pe care le are cu Uniunea liderul de facto al Guvernului de la Bucuresti, Liviu Dragnea. FAZ aminteste condamnarea penala a acestuia si tentativele sale de impunere a unei legi a amnistiei, care i-ar reda posibilitatea de a prelua el insusi oficial sefia Guvernului.FAZ aminteste de recentele admonestari ale Bruxelles-ului privind regresele Romaniei in materie de justitie, democratie si stat de drept sub ultimele guvernari pesediste, dupa ce anterior tara reusise progrese marcante si remarcate de toata lumea.Premierul Viorica Dancila si Dragnea resping acuzatiile Bruxelles-ului si utilizeaza o tactica folosita deja si de Ungaria si Polonia, invocand retorica potrivit careia est-europenii ar fi tratati de Bruxelles drept membri de mana a doua ai UE. O strategie care prinde la anumite parti ale populatiei, desi editorialistul FAZ atrage atentia ca Romania are si numerosi cetateni bine educati si pro-europeni, mai ales din mediul urban, care nu ar aprecia deloc derapajele guvernarii actuale si care ar fi dispusi sa apere democratia inclusiv prin proteste in strada.Problema ar fi, potrivit FAZ, ca tot mai multi astfel de cetateni aleg sa paraseasca Romania pentru conditii de viata mai bune in alte tari din UE.Plusuri si minusuri economiceFAZ subliniaza ca Romania este o tara in care economia merge bine, cu crestere economica medie de 4,5% in ultimii cinci ani, printre cele mai bune din Uniune; de asemenea, cu o disciplina bugetara si cu o stare ...citeste mai departe despre " Frankfurter Allgemeine Zeitung comenteaza presedintia Romaniei la Consiliul UE: Taman Bucurestiul! " pe Ziare.com