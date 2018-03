Frans Timmermans discuta cu membrii Comisiei Speciale conduse de Florin Iordache, care s-a ocupat de Legile Justitiei.Senatul a transmis, intr-un comunicat remis Ziare.com, ca intalnirea dintre Timmermans si Tariceanu a avut loc la solicitarea inaltului oficial UE aflat in vizita de lucru la Bucuresti."Abordarea deschisa a Comisiei, pentru a dialoga asupra temelor sensibile cu autoritatile din Romania, este cea recomandata si apreciata, fiind astfel evitate informarea partiala si distorsionata", a precizat Tariceanu.Pe agenda discutiei s-a aflat si ridicarea MCV-ului, etapa "care greveaza statutul Romaniei de membru cu drepturi depline in UE", scrie Senatul in document.Intalnirea dintre Timmermans si Calin Popescu Tariceanu s-a incheiat, fara declaratii.Frans Timmermans a ajuns la Bucuresti, unde s-a intalnit cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.La finalul intalnirii, Dragnea a spus doar ca a fost o intalnire buna, potrivit Mediafax, dupa care l-a condus pe oficialul european la biroul presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu.Citeste mai departe despre " LIVE Timmermans face turul oficialilor romani: s-a intalnit cu Dragnea si Tariceanu, urmeaza Iohannis, Dancila, Kovesi si Toader " pe Ziare.com