Franta intra in stare de urgenta sanitara pentru 2 luni

Franta a raportat duminica seara un numar de 7.240 de persoane spitalizate si 674 de decese, din care 112 in ultimele 24 de ore.Deputatii francezi au votat prin ridicare de maini, intr-un hemiciclu aproape gol din motive sanitare.Proiectul de lege obtinuse putin mai devreme ultima unda verde in Senat, tot printr-un vot cu mana ridicata.Starea de urgenta sanitara ce prevede restrangerea unor libertati publice (izolare, rechizitii s.a.) va fi instaurata pentru doua luni "din momentul intrarii in vigoare" a legii, odata cu publicarea in Monitorul oficial.Starii de urgenta sanitara i se poate pune capat inainte de expirarea termenului daca situatia sanitara se amelioreaza.Proiectul de lege mai autorizeaza guvernul sa adopte prin ordonante o serie de masuri pentru a sustine intreprinderile. Totodata, este validata amanarea turului secund al alegerilor locale, dupa ce primul a avut loc pe 15 martie.