FT: Principala ingrijorare a UE este ca Romania, sub guvernarea PSD, se indeparteaza de valorile europene

Articolul lui Tom Barber, intitulat "Spectrul coruptiei sporeste temerile Uniunii Europene privind statul de drept in Romania", trece in revista ultimele evenimente de la Bucuresti, lupa intre Klaus Iohannis si Liviu Dragnea, revocarea Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA, pana la protestele din Piata Victoriei."Evenimentele recente, inclusiv violenta excesiva a politiei saptamana trecuta, impotriva protestatarilor anticoruptie din Bucuresti, provoaca noi indoieli in randul guvernelor din Europa de Vest si a autoritatilor UE privind statul de drept in Romania si independenta institutiilor sale democratice. Asemenea indoieli se aplica si in alte parti ale Europei Centrale si de Est, in special in Ungaria si Polonia", scrie Financial Times.Principala ingrijorare a europenilor este legata de faptul ca sub guvernarea PSD, Romania se indeparteaza de valorile europene pe care ar trebui sa le promoveze. Asta in conditiile in care se pregateste sa preia presedintia rotativa a Uniunii in mai putin de sase luni, in ianuarie 2019.Elitele Romaniei asteapta cu nerabdare aceasta onoare, aceasta va fi prima presedintie a natiunii de la intrarea in UE in 2007. In plus, presedintia va fi preluata dupa o luna de la sarbatorirea Centenarului Marii Uniri.Sursa: Captura Financial TimesPublicatia subliniaza deficientele din domeniul reformei judiciare si al luptei impotriva coruptiei, faptul ca Romania, la fel ca Bulgaria, se afla inca intr-un mecanism special de monitorizare al UE (MCV- n.red.), de aproape 12 ani, de la aderarea la blocul european.Financial Times scrie si despre modul in care Kovesi a fost revocata de la sefia DNA. Fosta sefa a DNA este laudata pentru activitatea in fruntea parchetului anticoruptie, in ultimii cinci ani fiind trimisi in judecata "cateva duzini" de ministri, fosti ministri sau parlamentari."Din perspectiva UE, presiunea exercitata asupra doamnei Kovesi si a agentiei anticoruptie face parte dintr-un efort mai larg al guvernului de a proteja politicienii de rang inalt prin inblanzirea codului penal al Romaniei si diminuarea pedepselor pentru coruptie", se arata in Financial Times.Publicatia mai scrie ca presedintele Romaniei nu a putut opri revocarea fostei sefe DNA. "Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, admirat in Europa