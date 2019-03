Olosz Gergely, fost presedinte al ANRE si fost senator UDMR,, a fost dat in urmarire internationala in ianuarie 2019, dupa ce in decembrie 2018 fusese dat in urmarire nationala si in consemn la frontiera.Fostul senator UDMR a fost condamnat, la finele lui 2018, de catre magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, la 3 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta. Decizia este definitiva.Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au mentinut hotararea din 2016 a Curtii de Apel Bucuresti, cand Olosz Gergely a primit tot o pedeapsa de trei ani de inchisoare cu executare.Instanta a mai decis confiscarea de la fostul presedinte ANRE a sumelor de 384.000 de euro si de 400.000 de lei.Citeste si: Dupa cinci ani de judecata, fostul senator UDMR Olosz Gergely a fost condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare ...citeste mai departe despre " Fugarul Olosz Gergely a fost arestat in Ungaria. Fostul senator UDMR este condamnat in Romania la 3 ani de inchisoare " pe Ziare.com