Functionarii publici sunt nemultumiti ca nu primesc banii inainte de Paste: Salariile bugetarilor se acorda in mod discretionar

"Decizia de a nu acorda drepturile salariale inaintea Pastelui a produs o dezamagire extrem de mare in randul agajatilor sistemului institutional al Ministerului Muncii, avand in vedere faptul ca, in mod traditional, Sarbatoarea Pastelui implica pentru toate familiile de romani cheltuieli suplimentare.Consideram ca, la fel ca si celelalte categorii de angajati, membrii nostri de sindicat din cadrul sistemului institutiunal al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale ar fi apreciat foarte mult o decizie in acest sens", spun reprezentantii SNFP.Ei cer Ministerului Muncii sa comunice motivele pentru care angajatii institutiei nu au primit salariile inainte de Paste, asa cum au primit celelalte categorii de personal si cum a promis premierul Viorica Dancila.Insa, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS) a transmis miercuri ca angajatii MMJS nu au solicitat plata in avans a salariilor, care vor fi achitate la termen, astfel ca ministerul nu a facut o solicitare de devansare a termenului catre Ministerul de Finante."Angajatii Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nu au solicitat plata in avans a salariilor, care vor fi achitate la termen, pe 15 ale lunii, motiv pentru care MMJS nu a facut o solicitare de devansare a termenului catre Ministerul de Finante. In principiu, astfel de solicitari au fost facute de institutii care aveau zi de salariu in perioada 6-9 aprilie, care sunt zile libere", a aratat ministerul.Nici profesorii, aangajatii MAI si MApN nu primesc salariile inainte de PasteDoar o parte dintre bugetari vor primi salariile joi, inainte de Paste, potrivit ordinului semnat de ministrul Finantelor si publicat in Monitorul Oficial, printre acestia neregasindu-se angajatii din invatamant si din ministerele Muncii, Apararii si Afacerilor Interne.Eugen Teodorovici a declarat, miercuri, ca "multi nu si-au manifestat interesul" pentru plata salariilor inaintea sarbatorilor, precizand ca lista publicata deja nu mai poate fi modificata.Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, sa iasa public si sa explice situatii platii salariilor in avans.Dancila anunta, marti, ca salariile bugetarilor vor fi virate saptamana aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioada foarte mare pana cand se va incasa urmatoarea pensie.