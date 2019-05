Furtunile au facut prapad in tara. Au fost lansate rachete antigrindina. In Capitala, oamenii s-au trezit speriati (Foto&Video)

In Bucuresti, in noaptea de miercuri spre joi, a fost o furtuna puternica, care a creat probleme in trafic inca de la prima ora. Meteorologii emisesera miercuri o prognoza speciala pentru Capitala, in care au mentionat ca urmeaza vijelii. Insa noaptea, ANM a emis o alta averizare imediata care a intrat in vigoare la ora 02:00 si care viza, pe langa Bucuresti, si Buzau, Calarasi, Giurgiu si Ialomita.Mai multi bucuresteni au scris pe Facebook ca au fost treziti de zgomotele puternice si ca s-au speriat foarte tare.In plus, probleme in trafic au inceput sa fie semnalate inca de la ora 06:30, din cauza ca mai multe strazi au fost inundate si numeroase semafoare din oras nu functioneaza.Reprezentantii ISU Bucuresti Ilfov au transmis, pentru Mediafax, ca doua masini au fost avariate dupa ce un copac a cazut peste ele pe strada Polona din Capitala, o casa si un demisol au fost inundate, iar banda a doua a DN1, in zona Otopeni, a fost inundata in urma furtunii de joi diminata din Capitala.La Corabia (Olt) furtuna a rupt mai multi copaci si stalpi, iar intrarea in oras a fost blocata, anunta Adevarul.In total, 22 de copaci, trei stalpi si un panou publicitar au fost doborati de vantul puternic.Autoritatile au lansat mai multe rachete anti-grindina de la statia din Visina, pentru a limita pagubele.Dan Olteanu, purtatorul de cuvant al Primariei Corabiei, a transmis la Realitatea TV ca sunt foarte multi stalpi care s-au rupt si ca s-a lucrat incontinuu pentru eliberarea drumurilor. Acesta a precizat ca pana la ora 02:00 au fost eliberate doua drumuri nationale. Oltean a mentionat ca in mai mult de jumatate de oras inca nu exista curent si apa calda. De asemenea, acoperisul unui liceu din oras a zburat, dar inca nu s-a decis daca se tin ore sau nu.Vestile de la meteorologi nu sunt prea bune. Meteorologul Viorica Dima a declarat, joi dimineata, la Realitatea TV, ca vremea va continua sa fie instabila in urmatoarele zile. Aceasta a precizat ca vor fi actualizate avertizarile ANM.Si in noaptea de marti spre miecuri si miercuri au fost furtuni puternice in tara, care au provocat pagube semnificative. De exemplu, in Zalau, in doar 15 minute grindina mare cat nuca a distrus masini si acoperisuri. In Viseu (Maramures), apele au iesit din matca si au inundat drumuri si zeci de gospodarii. M ...citeste mai departe despre " Furtunile au facut prapad in tara. Au fost lansate rachete antigrindina. In Capitala, oamenii s-au trezit speriati (Foto&Video) " pe Ziare.com