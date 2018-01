Furturi si management defectuos la Tarom. Compania pierde anual milioane de euro

In raportul corpului de control al premierului se arata ca furturile au devenit un obicei la Tarom . Mai exact, inspectorii au constat disparitia a nu mai putin de 330 de componente vitale functionarii aeronavelor, de la motoare auxiliare la calculatoare de navigatie si calculatoare de presurizare a cabinei. Doar valoarea pieselor furate de la Tarom ajunge la 34 milioane lei (circa 7,34 milioane euro). Pierderile companiei ar putea fi insa mai mari daca tinem cont de faptul ca avioanele defecte nu aduc venituri pentru Tarom, ci doar costuri, potrivit ProTV.De fapt, costurile per aeronava, la compania romaneasca ar fi oricum mult prea mari. In raportul citat se arata ca aceasta companie cheltuieste mai mult cu circa 40 la suta per avion in propria Divizie Tehnica decat orice alta companie din Europa.Documentul informeaza ca de la Tarom nu se fura doar piese, ci si mancare."Predarea-primirea produselor bar avion nu se efectueaza la aeronava, existand diferente intre cantitatile evidentiate de insotitorii de bord si cantitatile evidentiate de salariatii furnizorului.", se arata in textul raportului corpului de control.Bani multi a pierdut Tarom si de pe urma deciziilor manageriale neinspirate ale diversilor directori care s-au succedat la conducerea companiei. Una dintre aceste a fost renuntarea la un slot extrem de profitabil de aterizare si decolare de pe Heathrow si acceptarea la schimb a altuia. In urma schimbarii, un numar important de pasageri a pierdut legaturi si a renuntat sa mai zboare cu Tarom. Doar in perioada 2010-2014 Tarom a pierdut din aceasta cauza peste 35 de milioane de dolari (circa 29,2 milioane de euro).Tarom pierde si de pe urma agentiilor externe neprofitabile. Spre exemplu, cea din Amsterdam a inregistrat pierderi de 200.000 lei (circa 43.000 euro) doar in primul semestrul al anului trecut. Pe pierdere au mers si agentiile din Roma, Madrid si Atena.Parte dintre directori n-au luat doar decizii paguboase pentru compania aeriana, dar si-au si dublat salariile care au ajuns astfel si la 15.000 lei (peste 3.200 euro) pe luna.Din cauza furturilor si a managementului defectuoas, doar in 2016 Tarom a pierdut 10 milioane de euro. Iar cum av ...citeste mai departe despre " Furturi si management defectuos la Tarom. Compania pierde anual milioane de euro " pe Ziare.com