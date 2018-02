Gabriel Liiceanu: Cum e cu putinta ca un om care a predat la Universitate dreptatea sa ajunga, ca ministru al Justitiei, sa tradeze justitia?

"Un singur lucru - stupefiant - mi-a aparut in minte, dupa ce am ascultat actul de condamnare al Laurei Codruta Kovesi pe care l-a citit, timp de peste o ora, ministrul Justitiei: am aflat ca imaginea Romaniei in lume este stricata nu de faptul ca Romania are in fruntea Camerei Deputatilor un infractor, nu de faptul ca tot programul financiar propus Romaniei de catre PSD (unul care a aruncat tara in haos economic) este facut de un an de zile de catre o persoana condamnata in prima instanta la opt ani de puscarie (intre timp, 'gentleman'-ul acesta - vorba lui Jean-Claude Junker - a devenit si prim-consilier al prim-ministrului), nu de faptul ca parlamentarii coalitiei PSD - ALDE au, cei mai multi, probleme cu justitia, ca politicienii lor au devastat pur si simplu, de-a lungul anilor, tara, nu de faptul ca sigla Romaniei a devenit CORUPTIE in toti acesti ani datorita lor.Nu. Imaginea Romaniei, aflu stupefiat, e stricata de insasi persoana care a facut cel mai mult pentru a stavili marea infractionalitate in tara noastra. Imaginea Romaniei e, pasamite, stricata de romanul cel mai apreciat in toate statele UE", a spus Gabriel Liiceanu, intr-o declaratie pentru Ziare.com.Mai mult, Liiceanu se intreaba, retoric, dar fara a-si ascunde stupoarea, cum poate un profesor care a predat dreptatea sa treaca "in slujba diavolului infractorilor"."L-am auzit in seara aceasta pe un profesor de drept prostituand dreptul, punand in spatele procurorului-sef erorile judiciare din Romania, deplangand condamnarea nevinovatilor, ca si cum n-ar fi stiut foarte bine ca nu procurorii condamna, ci completele de judecata.Cum e cu putinta, m-am intrebat, ca un om care a predat la Universitate dreptatea sa ajunga, ca magistrat, profesor de drept si ministru al Justitiei, sa tradeze justitia? Cum a putut trece din slujba Dumnezeului dreptatii in slujba diavolului infractorilor? Cum poate sa-si pateze, in crepusculul carierei, destinul si viata?"Iata aici cum s-a desfasurat declaratia de presa in care Toader a cerut revocarea sefei DNARaportul intocmit de ministrul Justitiei ar urma sa fie postat pe site-ul Ministerului Justitiei si apoi trimis la sectia de procurori a CSM, pen ...citeste mai departe despre " Gabriel Liiceanu: Cum e cu putinta ca un om care a predat la Universitate dreptatea sa ajunga, ca ministru al Justitiei, sa tradeze justitia? " pe Ziare.com