Galceava pe identitatea virtuala a romanilor: Statul vrea sa ne dea drept de semnatura electronica, privatii care vand astfel de servicii se opun

Acestea i-ar ajuta pe oameni sa lucreze cu institutiile statului mai mult online, scutind astfel timpul pierdut la ghisee.Societati care vand deja certificate pentru semnatura electronica si cu care statul ar urma sa intre in concurenta au cerut, insa, modificarea proiectului de lege, sustinand ca, adoptat in forma actuala, acesta ar pune in pericol increderea populatiei in mediul online.Proiectul de lege initiat de MAI prevede ca orice roman va putea putea primi, la cerere, in locul clasicei carti de identitate, una biometrica. Aceasta va semana cu un card bancar, va avea cip si va fi inscriptionata cu chipul posesorului de drept, cu datele sale persoanele si, optional, cu amprentele acestuia de la doua degete.Acest act de identitate digitalizat ar urma sa ii permita cetateanului sa se autentifice, doar cu ajutorul unui cod PIN, dar fara user si fara parola, pe platformele online ale statului, cum ar fi Spatiul Privat Virtual (SPV) al ANAF si Ghiseul.ro.Ce este si cat costa semnatura electronicaTot potrivit initiativei legislative a MAI, cine solicita carte de identitate biometrica poate cere de la stat si certificat pentru semnatura electronica. Aceasta este, de fapt, un set de date - un fel de watermark - care poate fi folosit pentru a semna in mediul virtual documente oficiale, incheiate in relatia cu statul. Operatiunea de semnare a documentelor ar urma sa fie, procedural, la fel de simpla ca folosirea unui card bancar si a unui token. Iar, odata semnate, documentele ar putea fi trimise prin email, iar cetateanul ar fi scutit de drumuri si de stat la cozi, la ghisee.Potrivit Regulamentului European nr. 910/2014, exista 3 tipuri de semnatura electronica: cea simpla, cea avansata (care poate fi folosita de semnatar doar in relatia cu statul) si cea calificata (valabila atat in relatia semnatarului cu statul, cat si in cele cu tertii).Proiectul de lege prevede ca statul ar urma sa le furnizeze romanilor certificate pentru semnatura electronica avansata. Tocmai acest lucru ii nemultumeste pe intreprinzatorii care activeaza in domeniu si care sustin ca doar semnatura calificata (pe care ei o furnizeaza contra cost - n.red) ii ofera cetateanului siguranta deplina, in mediul virtual.