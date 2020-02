Numarul persoanelor infectate in Franta a cunoscut o "crestere semnificativa" joi, ajungand la 38 de cazuri confirmate "la ora locala 19:00" (18:00 GMT), fata de 18 cu o zi inainte, a anuntat ministrul Sanatatii, Olivier Veran, relateaza AFP.Mai multe investigatii "inca in desfasurare" ar putea "schimba acest bilant", a adaugat el in cursul unei conferinte de presa, precizand ca printre noile cazuri se afla "un grup de 12" legate de doi pacienti identificati miercuri in Oise, in apropiere de Paris."Foarte putine cazuri raman inexplicabile", a spus directorul general al Sanatatii, Jerome Salomon.Franta are de acum 12 pacienti vindecati, 24 spitalizati si doua decese de la identificarea coronavirusului pe teritoriul sau.De asemenea, 18 noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost diagnosticate, joi seara, in Germania, potrivit autoritatilor sanitare regionale, crescand la 44 numarul de persoane infectate in aceasta tara, relateaza AFP.In landul Renania de Nord-Westfalia, cea mai populata regiune din Germania, au fost confirmate 14 noi cazuri, a anuntat Ministerul Sanatatii din land.Toate aceste persoane au fost plasate in carantina la domiciliu "pentru ca nu este necesar un tratament la spital", a mentionat sursa citata intr-un comunicat.Citeste si:OMS: Epidemia de coronavirus se afla intr-un "punct decisiv"Coronavirus: Sunt statele mai slab dezvoltate din UE mai periclitate? ...citeste mai departe despre " Germania si Franta anunta zeci de noi cazuri de coronavirus: Unele raman inexplicabile " pe Ziare.com