Gerul a dus la cresterea exceptionala a consumului de gaz. Cum ii influenteaza pe cei care au centrale termice?

Desi Transgaz SA apreciaza ca nu vor fi probleme cu furnizarea, e limpede totusi ca productia si alimentarea cu gaz nu functioneaza in mod ireprosabil, in conditiile in care s-a ajuns la limita starii de risc dupa doar trei zile de ger.Ultima zi in care SNT a functionat in parametri optimi a fost luni, pe 26 februarie. La acel moment, in conductele Transgaz era o cantitate de 45,8 milioane de metri cubi de gaz. Cum gerul nu s-a dat dus cu una, cu doua, consumul de gaz a crescut considerabil, dezechilibrand sistemul.In consecinta, cantitatea de gaz livrata a scazut marti, pe 27 februarie, la 38 de milioane de metri cubi, ceea ce a facut ca SNT sa nu mai functioneze optim, ci doar normal. Miercuri, insa, la ora 6:00, adica la inceputul zilei gaziere, in conductele Transgaz mai erau doar 34 de milioane de metri cubi de gaz, ceea ce inseamna ca SNT intrase in stare de dezechilibru.Daca scaderea cantitatii de gaz ar continua in ritmul inregistrat in prima parte a saptamanii, maine vor mai ramane in conducte mult mai putin de 33 de milioane de metri cubi de gaz, ceea ce ar insemna ca SNT va intra in stare de risc.Transgaz informeaza, pe site-ul propriu, ca prezenta intrare in starea de dezechilibru "nu are ca si consecinta efectiva o stare de pericol cu privire la transportul gazelor in sistemul national de transport gaze, ci este o consecinta directa a unor stari si consumuri exceptionale".In ciuda insistentelor noastre, nu am reusit sa ii contactam telefonic pe membrii Departamentului pentru relatii si informatii publice din cadrul Transgaz si sa obtinem mai multe informatii privind evolutia posibila a starii SNT.Inca din 2016, Gabriel Dumitrascu, fost presedinte al Consiliului de Administratie al RADET, informa ca nu mai putin de 400.000 de locuinte din Bucuresti sunt incalzite cu centrale termice de apartament.Daca acesti bucuresteni vor ajunge sa temure de frig si daca flacara de la aragaz va scadea, in perioada urmatoare, ramane sa aflam.Citeste si:LIVE Romania e semi-paralizata de iarna. ANM a prelungit pana vineri codul potocaliu de ger. Vor fi cu 15 grade mai putin decat in mod normal (Galerie foto&Vid ...citeste mai departe despre " Gerul a dus la cresterea exceptionala a consumului de gaz. Cum ii influenteaza pe cei care au centrale termice? " pe Ziare.com